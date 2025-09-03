¡Rafaela 2025! un evento para toda la familia

Rafaela se convertirá en el punto de encuentro de un gran evento para toda la familia los días 3 y 4 de octubre en la plaza 25 de Mayo.

Festival Rafaela 2025 (1)

Personas de diferentes lugares llegarán a la ciudad para compartir una semana llena de actividades en escuelas, instituciones, empresas y espacios comunitarios.

Habrá charlas motivadoras para mujeres, hombres, niños, profesionales, empresarios, que inspirarán con valores como la solidaridad, la amistad, el respeto, el cuidado del medio ambiente y el compromiso con la sociedad. Todo esto culminará en dos jornadas donde la música, el arte, el deporte y sobretodo las buenas noticias serán protagonistas.

Rafaela 2025, organizado por la Nueva Generación de Evangelistas (NGE), un departamento de la Asociación Luis Palau junto a la iglesia evangélica local, traerá músicos y conferencistas que recorren el mundo con un mensaje de esperanza y ánimo en medio de tiempos desafiantes.

Las actividades comenzarán el sábado 27 de septiembre con una maratón y torneos en el Campo de Deportes Municipal.

Desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, habrá propuestas deportivas para disfrutar en familia, dando inicio a una semana que desembocará en un gran cierre:

📍 3 y 4 de octubre
⏰ De 19 a 23 horas
🎶 Escenario principal en la plaza 25 de Mayo

Serán dos días de música en vivo, arte, deporte con un mensaje de fe y esperanza que llenará la ciudad de energía positiva.

