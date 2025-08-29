Argentina ganó un partidazo y sacó boleto a semis de la AmeriCup 2025

Salto de calidad para la Selección Mayor Masculina en los cuartos de final de la AmeriCup de Nicaragua. En su mejor presentación del certamen continental, Argentina dio vuelta un partido adverso ante un rival de jerarquía y se impuso por 82-77 frente a Puerto Rico tras igualar en el tiempo regular.



Contagioso despliegue defensivo y enorme muestra de carácter del equipo con Juan Fernández y Nicolás Brussino como abanderados. Las semifinales serán este sábado ante el ganador de Canadá y Colombia.



Tras unos primeros minutos de paridad y bajo goleo, Argentina metió un parcial de 12 - 0 promediando el cuarto inicial para cerrar el período arriba 18-11. La reacción de Puerto Rico no tardó en llegar y rápidamente emparejó las acciones apoyándose en el tridente Plummer, Romero y Alvarado. El elenco caribeño impuso su ritmo y ganó el parcial por 24 - 18 para irse al descanso largo abajo por la mínima: 36-35.



La vuelta de los vestuarios favoreció a los boricuas, que afinaron su puntería y tomaron rápidamente el liderazgo en el marcador con cuatro triples en el período de la mano de su NBA: José Alvarado. Argentina sintió el impacto, pero aprovechó una conversión en la última pelota para cerrar abajo por un solo dígito: 59-51.



El partido estaba cuesta arriba, pero el Seleccionado Nacional apeló a su carácter y a una defensa zonal que sacó de ritmo a su rival. Con una brillante tarea defensiva de Juan Fernández protegiendo el aro, Argentina recortó paulatinamente la ventaja y tuvo varias oportunidades para pasar al frente que no pudo aprovechar. Gonzalo Corbalán logró empatarlo desde la línea a menos de un minuto por jugar tras una acción de ataque rápido. Puerto Rico falló la última y el juego necesitó tiempo extra.



En la prórroga, Argentina pegó primero. Convirtió en sus tres primeras acciones de la mano de Juani Marcos, que anotó y asistió con lucidez. Además, sostuvo la ventaja con un extraordinario despliegue defensivo y sacrificio en la batalla por los rebotes a pesar del desgaste. Una vez que tomó el comando, ya no miró atrás, asegurando la victoria y el boleto a semis.



Juan Francisco Fernández volvió a ser el más destacado del equipo de Pablo Prigioni con 18 puntos, 5 rebotes, 3 robos y ¡8 tapas! en casi 40 minutos de juego. Otros cuatro jugadores sumaron en doble dígito, incluyendo los 18 de Vildoza, los 14 de Corbalán, los 10 de Juani Marcos con 5 asistencias y el dobe-doble de Nico Brussino, autor de 11 unidades y 12 tableros.



Trascendental triunfo del equipo nacional ante uno de los candidatos al título para meterse entre los cuatro mejores. Un triunfo de esos que dejan una huella y construyen la confianza de una camada. Argentina dio un paso al frente, no sólo en su rendimiento colectivo, sino también con apariciones individuales durante los momentos calientes, algo que fue a buscar al torneo.



Resultados de la selección argentina en la AmeriCup 2025



Primera etapa – Grupo C



1. Victoria 94-70 Vs. Nicaragua.

2. Derrota 84-83 vs. República Dominicana.

3. Victoria 84-83 vs. Colombia.



Cuartos de final



Victoria 82-77 vs. Puerto Rico.



El plantel albiceleste tiene un promedio de edad de 24 años y combina juventud con proyección. Nueve de los convocados tienen su primer torneo oficial con la selección mayor mientras que José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet aportan su experiencia tras haber sido parte del equipo campeón en Recife 2022.

Plantel de la selección argentina



• 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años

• 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años

• 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años

• 10 - Gonzalo Corbalan - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años

• 11 - José Vildoza - Bàsquet Girona - (España) - Base - 29 años

• 16 - Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años

• 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años

• 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años

• 21 - Juan Fernandez - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años

• 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años

• 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años

• 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años