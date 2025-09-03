La Liga Argentina 2025/26 se disputará con 34 equipos

Con los anuncios semanas atrás de los 19 equipos para La Liga Nacional y los 18 (cifra récord) de La Liga Femenina, la Mesa Directiva de la Asociación de Clubes confirmó que la temporada 2025/26 de La Liga Argentina se disputará con 34 clubes.

La categoría tendrá 17 clubes por conferencia. Las caras nuevas son Hindú Club de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya y Huracán de Las Heras, además de los ascendidos desde La Liga Federal: Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula de Gálvez.

Por otra parte, Hispano Americano de Río Gallegos decidió vender su plaza y Zárate Basket, descendido desde La Liga Nacional, optó por no participar de la categoría.



Asimismo, tal cual se informó oportunamente, Riachuelo intercambió su plaza de La Liga Nacional con la Asociación de Clubes y disputará La Liga Argentina bajo el nombre de Fusión Riojana.

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino comenzará los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos.

Para el ordenamiento de las Conferencias, el Departamento de Competencias tomó el menor recorrido posible de las mismas y de cada uno de los clubes en busca de la optimización logística.

La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto esperarán la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia y en cuartos de final los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascenso a La Liga Nacional 2026/27.

Conferencia Norte

1. Amancay de La Rioja.

2. Barrio Parque de Córdoba.

3. Bochas de Colonia Caroya.

4. Colón de Santa Fe.

5. Comunicaciones de Mercedes.

6. Estudiantes de Tucumán.

7. Fusión Riojana.

8. Hindú de Córdoba.

9. Huracán de Las Heras.

10. Independiente de Santiago del Estero.

11. Jujuy Básquet.

12. Rivadavia de Mendoza.

13. Salta Basket.

14. San Isidro de San Francisco.

15. Santa Paula de Gálvez.

16. Sportivo Suardi.

17. Villa San Martín de Resistencia.

Conferencia Sur

1. Centenario de Venado Tuerto.

2. Central Entrerriano de Gualeguaychú.

3. Ciclista Juninense.

4. Deportivo Norte de Armstrong.

5. Deportivo Viedma.

6. El Talar.

7. Gimnasia y Esgrima La Plata.

8. La Unión de Colón.

9. Lanús.

10. Pergamino Básquet.

11. Pico Football Club.

12. Provincial de Rosario.

13. Quilmes de Mar del Plata.

14. Racing de Avellaneda.

15. Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay.

16. Unión de Mar del Plata.

17. Villa Mitre de Bahía Blanca.