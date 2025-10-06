Más de 400 postulantes para conformar la Delegación santafesina en el Festival de Cosquín

Más de cuatrocientas personas se postularon para formar parte del elenco oficial que representará a la Provincia en la edición 2026 del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Entre los bailarines inscriptos, se seleccionarán 40 que conformarán el ballet de ‘La Invencible’ mediante audiciones se realizarán esta semana en Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Sunchales y Reconquista.



En el marco de la convocatoria para conformar la Delegación Oficial de Santa Fe en el Festival de Cosquín, el Ministerio de Cultura de la provincia recibió 406 postulaciones de bailarinas y bailarines para integrar el elenco que se presentará en el escenario mayo del festival folklórico. Esta cifra representa el doble de las inscripciones del año pasado.

Cabe señalar que el eje artístico de esta nueva presentación de Santa Fe estará vinculado con la figura del Brigadier General Estanislao López, en el marco del 240º aniversario de su natalicio. “La narrativa estará vinculada al Brigadier López, un hombre fundamental para la construcción del federalismo argentino y del Estado santafesino. En un contexto donde es necesario reavivar ese mensaje político, inauguraremos el Año del Brigadier en el escenario mayor de Cosquín”, detalló la ministra de Cultura, Susana Rueda.

Instancias de evaluación

Luego de la evaluación de propuestas, el jurado comenzará a desarrollar las instancias presenciales de selección. Con el objetivo de impulsar la participación de artistas de todo el territorio provincial, las audiciones se realizan el lunes 6 de octubre en el Centro Cultural Ideal de Venado Tuerto, Pellegrini 980; el martes 7 en el Gran Salón de Plataforma Lavardén de Rosario, Mendoza 1085; el miércoles 8 en ATE Casa España de Santa Fe, Rivadavia 2871; el jueves 9 en la Casa de la Cultura de Sunchales, Rotania 702; y el viernes 10 en la Casa del Bicentenario de Reconquista, General Belgrano 1699.

El coordinador artístico de la Delegación, Marcelo Díaz, explicó que “no se trata de descubrir talentos, sino de trabajar con personas capaces de crear en grupo y en equipo, dúctiles para incursionar en otros lenguajes artísticos”.