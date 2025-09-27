Se realizó el primer Campeonato Interprovincial de Ajedrez Escolar de la Región Litoral y Centro

En el marco del programa Moviendo Mentes, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de Santa Fe, este jueves se llevó a cabo en el Centro Cultural Casa España el primer Campeonato Interprovincial de Ajedrez Escolar de la Región Litoral y Centro. El torneo fue ganado por las provincias de Misiones y Corrientes, que compitieron contra delegaciones escolares de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

En total, 64 niños y niñas representaron a cada uno de los distritos en las categorías Inicial (3º, 4º y 5º grado) y Avanzado (6º y 7º grado). En Inicial, el equipo que representaba a la localidad de Oberá (Misiones) fue el ganador, mientras que en Avanzado, el combinado A de la ciudad de Monte Caseros (Corrientes) se quedó con el primer puesto. Mientras que el segundo puesto en la categoría Inicial correspondió a la escuela N.º 1402 de Roldán y en Avanzado, el segundo lugar fue compartido entre el combinado B de la ciudad de Bella Vista (Corrientes) y la escuela N.º 616, de la ciudad de Rosario (Santa Fe).

Moviendo Mentes

En la oportunidad, el ministro de Educación, José Goity afirmó que “los protagonistas excluyentes fueron los chicos y las chicas que vinieron de varias provincias a competir representando a cada una de sus escuelas y localidades luego de haber superado varias instancias. Aquí en Santa Fe hoy continúan aprendiendo de la mejor manera, que es jugando y disfrutando a través del ajedrez que es una herramienta, un instrumento y una oportunidad de aprendizajes inigualable que hay que aprovechar y potenciar”.



Por su parte, la subsecretaria de la Región Centro, Claudia Giaccone, sostuvo que “es una alegría poder recibir en Santa Fe a todos los chicos y chicas finalistas que no solo van a conocer la ciudad, sino que van a disfrutar de todo un día de de competencia y de encuentro y esto realmente nos muestra la importancia de la integración regional”, al tiempo que agregó que “la idea es que este torneo se haga todos los años, por eso vamos a llevar la inquietud a la Junta de Gobernadores para que el torneo se institucionalice y que cada provincia sea rotativamente sede del encuentro”.

Tanto Goity como Giaccone valoraron el trabajo de los coordinadores de ajedrez de cada provincia y coincidieron en que “los coordinadores hicieron un gran trabajo organizativo y han puesto mucha garra, compromiso y potencia a su trabajo para que se generen cosas concretas como este Primer Torneo Interprovincial que ubica a la provincia de Santa Fe y a la Región Centro y Litoral en un lugar muy importante y proyecta al ajedrez escolar”.



Durante la ceremonia de premiación, la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena expresó que “es una enorme alegría para Santa Fe ser pioneros en la realización de este primer Torneo Interprovincial de Ajedrez Escolar y desde el gobierno felicitamos a todas las provincias participantes por el compromiso y el entusiasmo con el que han acompañado esta propuesta. Vamos por más, porque estamos convencidos de que las políticas educativas bien realizadas son aquellas que generan integración, aprendizajes significativos y nuevas oportunidades para nuestros estudiantes”.

Pionero

Cabe destacar que este evento pionero marca un paso importante en la integración regional a través del ajedrez escolar, con una propuesta impulsada por la provincia de Santa Fe, que elaboró el reglamento base al que se han adherido las demás jurisdicciones. El encuentro tuvo como objetivo promover el pensamiento estratégico, el trabajo en equipo y la integración escolar a través del ajedrez.

Vale recordar que para llegar a la realización de la competencia interprovincial, se llevaron adelante un total de 31 torneos organizados territorialmente en diferentes etapas que incluyeron 2 torneos locales en la ciudad de Santa Fe, 9 torneos locales en la ciudad de Rosario y 19 torneos departamentales y una gran final provincial que consolidó al ajedrez escolar como una herramienta de integración y aprendizaje.

Durante la jornada estuvieron presentes, además,, la subsecretaria de Educación Primaria, Silvana Aita y el coordinador Provincial de Ajedrez del Ministerio de Educación de Santa Fe, Nahuel Santianes, junto a los coordinadores de las demás provincias participantes, entre otras autoridades.