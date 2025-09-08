La UTN exhibe las obras ganadoras del Concurso fotográfico del Concejo Municipal

El Concejo Municipal de Rafaela continúa exponiendo las fotografías ganadoras de la 4ª edición del Concurso fotográfico del órgano legislativo local en diferentes establecimientos e instituciones representativas de la ciudad.

En esta ocasión, desde el 22 de agosto hasta el 15 de septiembre, la Universidad Tecnológica Nacional se encuentra alojando estas valiosas obras en su hall, ubicado en M. Acuña 49.

Las cinco fotografías ganadoras que se exhiben en la facultad son: “Simplicidad”, retratada por Jazmín Roldán; “Allá muchachos…”, presentada por Héctor Ocampos; “La redonda”, de Alfredo Cecchi; “La familia”, fotografiada por Carlos Ruiz e “Infancia sobre rieles” de Miriam Tabusso.

Los retratos corresponden a la temática “Rafaela al Natural”, en la cuál los participantes fotografiaron espacios verdes y el intercambio que allí se genera. Se pensó teniendo en cuenta que los rafaelinos disfrutan de la recreación, el descanso y el intercambio social en las diferentes zonas verdes que tiene la ciudad.

Cabe destacar que, la propuesta generó un alto interés en una gran cantidad de vecinos de la ciudad, teniendo en cuenta que se reunieron alrededor de 90 fotografías de más de 65 fotógrafos. Esta edición se destacó por contar con la mayor participación desde su inicio, superando todas las expectativas.

El Concejo Municipal de Rafaela y la Universidad Tecnológica Nacional, invitan a todos los rafaelinos a apreciar, en horario escolar, las cinco obras premiadas.