Concejales reclaman el recambio del techo en la Vecinal Martín Fierro

Los concejales Juan Senn, María Paz Caruso Mónaco, Martín Racca y Valeria Soltermann presentaron un proyecto en el Concejo Municipal de Rafaela para exigir al Departamento Ejecutivo información precisa sobre el estado actual de la refacción del techo de la sede vecinal del Barrio Martín Fierro, e instar a que la obra comience de manera urgente.

Locales09 de septiembre de 2025Diario PrimiciaDiario Primicia
WhatsApp Image 2025-09-09 at 10.05.59 AM

La iniciativa surge tras reiterados compromisos incumplidos por parte del Ejecutivo, que generaron enojo y malestar en los vecinos, quienes desde hace tiempo esperan una solución concreta para poder hacer uso de las instalaciones.

“Las comisiones vecinales son el corazón de la participación ciudadana. No podemos permitir que se debilite la confianza en estas instituciones por promesas que nunca se cumplen. La sede de Martín Fierro necesita el recambio del techo de forma urgente y es nuestro deber acompañar este reclamo. Es insostenible que el enorme trabajo que hace la comisión, lo desarrolle afuera de las instalaciones”, señalaron los concejales.

Desde el bloque subrayaron que el objetivo es garantizar condiciones edilicias seguras y adecuadas para que la sede vecinal pueda seguir siendo un espacio de encuentro, organización y participación activa de la comunidad.

unnamed (31)

unnamed (40)

