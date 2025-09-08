El programa “Castraciones en tu Barrio” llega al Villa Podio

La UTN exhibe las obras ganadoras del Concurso fotográfico del Concejo Municipal
La muestra se puede visitar en el hall de la institución, ubicado en Acuña 49.
Locales08 de septiembre de 2025Diario Primicia
La Dirección de Salud Animal y Zoonosis del Gobierno Municipal informa que el programa “Castraciones en tu Barrio” se desarrollará desde el lunes 8 al viernes 12 de septiembre, de 7:30 a 12:30, en la vecinal ubicada en Estrada 1276.
Durante esas jornadas, se realizarán castraciones de perros y gatos, machos y hembras, vacunación antirrábica y desparasitación.
Los turnos son por orden de llegada desde las 7:30. Los animales deben asistir con un ayuno de 8 horas de alimentos sólidos y 6 horas de líquidos. Deben estar acompañados por un adulto a cargo, y llevar una manta.
El programa “Castraciones en tu Barrio” continúa recorriendo diferentes sectores de la ciudad, acercando una prestación gratuita, segura y fundamental para la salud de las familias y la convivencia comunitaria.
En las próximas semanas visitará:
. 15 al 19/09 Los Nogales - Washington 359
. 22 al 26/09 Barranquitas - Club Sportivo Norte
. 29/09 al 03/10 Sarmiento - Francia 550
. 06 al 10/10 Güemes - Luis Maggi y Zaballa
En el encuentro con los concejales, reflexionó sobre las vivencias que atravesó en el suceso que le cambió su vida por completo. Asimismo, brindó mensajes motivacionales relacionados a la unión y el trabajo en equipo.
Se presentó este miércoles la evaluación M3, que monitorea los resultados de los operativos policiales. El subsecretario de Análisis Criminal del Gobierno Provincial, Sebastián Montenotte, destacó la baja, aunque reconoció que hay mucho trabajo por delante: “Disminuir la violencia y los delitos predatorios es la principal preocupación del Gobierno”, dijo.
En la noche de ayer se disputó el partido de vuelta por la final provincial de la Copa País, entre el seleccionado de LRF y Liga Cañadense. En el estadio, Germán Soltermam, fue empate 2 a 2 y no alcanzó para seguir en la competencia nacional.
El vandalismo, los ataques con armas de fuego y las muertes son moneda corriente en Rafaela y en las últimas horas casi asesinan a otro masculino.
Los Concejales recibieron a integrantes del gabinete para salvar dudas sobre el proyecto de movimiento de partidas presupuestarias que no se votó en la última sesión. Luego de intercambiar información, los funcionarios debieron admitir lo que Concejales no oficialistas vienen planteando: no se están respetando los mecanismos legales para llevar adelante las compras en la Municipalidad.
Será la cuarta subasta de este tipo en lo que va de la actual gestión del gobernador Pullaro y tendrá 159 lotes, la mayor cantidad hasta el momento. Se hará en la Estación Belgrano de Santa Fe, el 18 de septiembre. La inscripción está abierta. Lo recaudado se destina a víctimas y a fortalecer instituciones intermedias.
Esta política pública busca facilitar el acceso a la castración como medida de salud animal y control poblacional, fomentando la responsabilidad ciudadana y el bienestar de perros y gatos.
Unos 500 deportistas santafesinos defenderán los colores de ‘La Invencible’ en la primera edición de los Jadar que se llevarán a cabo en Rosario, Santa Fe y Rafaela del 9 al 14 de septiembre. El evento multideportivo nacional reunirá a más de 3 mil atletas en 55 disciplinas olímpicas y paralímpicas.
Se completó la instalación del nuevo equipamiento que permite eliminar contaminantes y bacterias para purificar y potabilizar el agua.
