El programa “Castraciones en tu Barrio” llega al Villa Podio

Esta política pública busca facilitar el acceso a la castración como medida de salud animal y control poblacional, fomentando la responsabilidad ciudadana y el bienestar de perros y gatos.

Locales08 de septiembre de 2025Diario PrimiciaDiario Primicia
IMG_20250724_091458960_HDR_AE~2

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis del Gobierno Municipal informa que el programa “Castraciones en tu Barrio” se desarrollará desde el lunes 8 al viernes 12 de septiembre, de 7:30 a 12:30, en la vecinal ubicada en Estrada 1276.


Durante esas jornadas, se realizarán castraciones de perros y gatos, machos y hembras, vacunación antirrábica y desparasitación. 


Los turnos son por orden de llegada desde las 7:30. Los animales deben asistir con un ayuno de 8 horas de alimentos sólidos y 6 horas de líquidos. Deben estar acompañados por un adulto a cargo, y llevar una manta.


El programa “Castraciones en tu Barrio” continúa recorriendo diferentes sectores de la ciudad, acercando una prestación gratuita, segura y fundamental para la salud de las familias y la convivencia comunitaria.


En las próximas semanas visitará:

. 15 al 19/09 Los Nogales - Washington 359
. 22 al 26/09 Barranquitas - Club Sportivo Norte
. 29/09 al 03/10 Sarmiento - Francia 550
. 06 al 10/10 Güemes - Luis Maggi y Zaballa

Te puede interesar
unnamed (31)

En agosto detuvieron a 267 personas, 100 de ellas por hechos en flagrancia

Diario Primicia
Locales03 de septiembre de 2025

Se presentó este miércoles la evaluación M3, que monitorea los resultados de los operativos policiales. El subsecretario de Análisis Criminal del Gobierno Provincial, Sebastián Montenotte, destacó la baja, aunque reconoció que hay mucho trabajo por delante: “Disminuir la violencia y los delitos predatorios es la principal preocupación del Gobierno”, dijo.

WhatsApp Image 2025-09-02 at 10.44.27 AM

Incumplimiento de las normativas de compras públicas

Diario Primicia
Locales02 de septiembre de 2025

Los Concejales recibieron a integrantes del gabinete para salvar dudas sobre el proyecto de movimiento de partidas presupuestarias que no se votó en la última sesión. Luego de intercambiar información, los funcionarios debieron admitir lo que Concejales no oficialistas vienen planteando: no se están respetando los mecanismos legales para llevar adelante las compras en la Municipalidad.

Lo más visto
unnamed (40)

Desde autos y joyas, a materiales de construcción: qué se rematará en la subasta récord de bienes decomisados que se viene

Diario Primicia
Provinciales08 de septiembre de 2025

Será la cuarta subasta de este tipo en lo que va de la actual gestión del gobernador Pullaro y tendrá 159 lotes, la mayor cantidad hasta el momento. Se hará en la Estación Belgrano de Santa Fe, el 18 de septiembre. La inscripción está abierta. Lo recaudado se destina a víctimas y a fortalecer instituciones intermedias.

Boletín de noticias