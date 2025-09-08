El programa “Castraciones en tu Barrio” llega al Villa Podio

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis del Gobierno Municipal informa que el programa “Castraciones en tu Barrio” se desarrollará desde el lunes 8 al viernes 12 de septiembre, de 7:30 a 12:30, en la vecinal ubicada en Estrada 1276.



Durante esas jornadas, se realizarán castraciones de perros y gatos, machos y hembras, vacunación antirrábica y desparasitación.



Los turnos son por orden de llegada desde las 7:30. Los animales deben asistir con un ayuno de 8 horas de alimentos sólidos y 6 horas de líquidos. Deben estar acompañados por un adulto a cargo, y llevar una manta.



El programa “Castraciones en tu Barrio” continúa recorriendo diferentes sectores de la ciudad, acercando una prestación gratuita, segura y fundamental para la salud de las familias y la convivencia comunitaria.



En las próximas semanas visitará:

. 15 al 19/09 Los Nogales - Washington 359

. 22 al 26/09 Barranquitas - Club Sportivo Norte

. 29/09 al 03/10 Sarmiento - Francia 550

. 06 al 10/10 Güemes - Luis Maggi y Zaballa