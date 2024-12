El oficialismo le da la espalda a los vecinalistas

Prácticamente todos los funcionarios del ejecutivo local pasaron la semana pasada por el Concejo Municipal para brindar mayores precisiones sobre el proyecto de presupuesto. Posteriormente, los concejales del PJ hicieron un análisis pormenorizado del documento de más de 250 páginas identificando varios incisos o artículos que intentaban saltear los mecanismos de control que tiene el concejo.

“El aire fresco que esperaba la gente a la hora de votar a Viotti les avisamos que no llegó” declaró Juan Senn para iniciar un acalorado debate. Y agregó “si no se lee la letra chica, la intención de la actual gestión, aunque tenga la mayoría en el Concejo, es que los proyectos y las autorizaciones no pasen por el recinto, situación que brinda participación y transparencia a sus acciones”.

“Ante una nueva realidad económica, no vemos un cambio de paradigma, que venga a estar más vinculado al vecino, que esté viendo qué pasa con lo económico, con lo social, con la salud”, dijo Racca.

Soltermam volvió a remarcar la falta de presencia de Viotti en el territorio y la creciente ola de delitos. “No se condicen las estadísticas que presentan con la realidad que se vive día a día en la ciudad” remarcó.

El Presupuesto

No debe perderse de vista que es el plan de gobierno mediante el cual se definen las principales acciones de una gestión, pero que también debe contar con los mecanismos que aseguren la transparencia que merece la administración de recursos superior a los 70 mil millones de pesos.

Los concejales detectaron que importantes anuncios no contaban con partidas presupuestarias, por lo que interpretan que los mismos fueron improvisados. “Ahora nos vamos a ocupar de cerca que lo cumplan, por ejemplo el plan de plazas por $1.200 millones que no estaba en el presupuesto 2025, tampoco estaba la pavimentación de Hipólito Yrigoyen, ya que por más que los fondos vengan de provincia también deben contemplarse”, expresó Caruso.

Situación similar es la de la construcción de la Escuela de Oficios, que cuenta con un partida de $1.500 millones pero ni siquiera está previsto un terreno para tal fin.

Límites de compras

Una muestra de voluntad para no entorpecer el funcionamiento de la gestión fue el acompañamiento de los concejales no oficialistas a la modificación que actualiza los límites de compras, lo que podrá facilitar el acceso a muchos insumos, y en el mientras tanto poder hacer las correspondientes licitaciones cuando así sea necesario hacerlo.