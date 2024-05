Concejales de la oposición esperan un nuevo proyecto de ordenanza para seguir discutiendo el aumento del boleto

El pasado lunes, en comisión, comenzó el debate de la ordenanza que elevó el Departamento Ejecutivo, y como ya se había anunciado con anterioridad, los funcionarios municipales estaban al aguardo de ser convocados para ahondar en las cuestiones técnicas de la norma.

Este martes, el Subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa y el Secretario de Gobiernos, German Bottero, se hicieron presentes en el recinto del Concejo Municipal para evacuar las dudas que los concejales Maria Paz Caruso, Juan Senn, Martin Racca y Valeria Soltermam tenían sobre la ordenanza.

Si bien la reunión fue en buenos términos, los concejales opositores plantearon que la norma tenía errores, tanto en el cálculo de aumento como en la redacción de los artículos. Tal fue el desglose que los ediles opositores hicieron, claramente apoyados en la experiencia de haber sido parte del ex oficialismo, que prácticamente no se discutio sobre el nuevo valor del boleto ya que no había una base de cálculo certera y sólida para continuar el debate.

Otro de los planteo, no menor, fue la consulta sobre los subsidios que se reciben por parte del Gobierno Provincial a través del programa Boleto Educativo Gratuito, ya que al incrementar el valor del boleto, el Estado Provincial deberá aumentar los importes que envía a la municipalidad por cada boleto. Ante la falta de esta gestión, Juan Pablo Aversa se comprometió a ponerse en contacto con los funcionarios provinciales y a redactar una nueva ordenanza con los arreglos que surgieron de la reunión con todo el cuerpo de Concejales.