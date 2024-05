La economía circular es una tendencia que cada vez toma más fuerza en distintos sectores. Por ejemplo en el sector de muebles, este tipo de consumo ha llevado a explorar la restauración como una oportunidad para darle una segunda vida a enseres, alejarse de la producción masiva y consumismo acelerado de productos y minimizar la generación de residuos.

En este contexto y en el marco del Programa Empleo Verde, finalizó el curso de restauración y reciclado de muebles, donde 15 vecinos y vecinas de la ciudad incorporaron conocimientos sobre técnicas de restauración, decapado y diferentes estrategias y estilos de terminaciones. Y recibieron sus certificados luego de cursar durante cinco clases de 2 horas.

Enrique Soffieti, director del Instituto para el Desarrollo Sustentable destacó: “Estos cursos tienen un gran valor para la ciudadanía ya que son propuestas de capacitación laboral en trabajos con impacto ambiental, económico y social. Pensar en la reutilización de los materiales es un modo de prolongar su vida útil, mitigar la contaminación en el entorno en el que vivimos y brindar un aporte a la economía circular”.

Además, agradeció “a los ciudadanos por la participación, especialmente a todos los que decidieron sumarse al curso de restauración para capacitarse y así poder emprender desde una mirada más sustentable”.

La secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, a su turno expresó: “Los cursos que realizamos aportan grandes oportunidades de empleo para los ciudadanos de nuestra ciudad, intentan ser espacios para fomentar el emprendedurismo. Cada capacitación está pensada para que los participantes puedan llevar su conocimiento al campo laboral”.

En este sentido, especificó: “Justamente las brindan personas que se animaron a emprender en la ciudad, con lo cual es mucho más motivador porque la enseñanza es desde el saber pero también desde la experiencia. Siempre son cursos iniciales que pretendemos, puedan profundizarse en nuevos niveles de formación”.

La capacitación se realizó en la Fundación Progresar, una institución sin fines de lucro brindada al servicio de la comunidad, orientada a trabajar en las problemáticas sociales locales. Estuvo a cargo del docente Enrique Socin, emprendedor local que cuenta con años de experiencia en el oficio y en la docencia. También es propietario de Enrique Antiques & Deco, casa dedicada a la compra venta y restauración de muebles antiguos, ubicada en calle Pellegrini 40 de nuestra ciudad.

Socin, brindó las instalaciones de su local para realizar la última clase y la entrega de certificados. Durante la actividad señaló que “hemos finalizado un nuevo curso, este es el cuarto año consecutivo que realizamos esta formación. Seguramente lo vamos a repetir para dar oportunidad a más vecinos y vecinas, porque la cantidad de inscriptos superó ampliamente la capacidad del espacio”.

“Me llena de orgullo y satisfacción que año tras año la convocatoria sea superior. Fueron 5 viernes donde armamos un lindo grupo, al que agradezco mucho por el interés y el compromiso. De mi parte trato en cada encuentro de enseñar el oficio, y de dar lo mejor de mi para que puedan salir convencidos de que pueden emprender”, reflexionó.

Experiencias

Luisina Bogado, vecina del barrio Villa Rosas, participó del curso y comentó: “Superó ampliamente mis expectativas, no había participado nunca de uno de estos talleres, por eso pensé que iban a ser conocimientos básicos y simples. Tuvimos una buena experiencia, pudimos trabajar con distintas maderas, conocer todas las herramientas, hacer el paso a paso, ver el producto terminados. La verdad es que estuvo buenísimo, el profe excelente, siempre a disposición. Así que, me pareció una experiencia genial. El IDSR estuvo muy presente y eso me parece super interesante y valioso.”

María Maidana del barrio Virgen del Rosario, por su parte, contó: “El curso estuvo muy bueno, aprendí cosas muy interesantes, no solo en el tema madera, sino también de maquinaria. El profesor excelente, una persona que sabe pero que además ama lo que hace y te hace amar aquello que hace, porque te enseña de una manera tan hermosa que es imposible no aprender y amar lo que te enseña”.

Natali Ines Zbrun vecina del barrio Los Nogales contó su experiencia en el curso: “fue muy lindo e interesante. Se nota la pasión que tiene Enrique respecto a la restauración de muebles. Nos explicó muchas cosas que te llevan a que empieces a restaurar todos los muebles que se te cruzan. Estaría bueno que el curso sea un poquito más largo, más extenso para poder desarrollar mejor algunos conceptos. O que se realice el curso avanzado de muebles como conversamos con el municipio. Me encantaría poder realizarlo para seguir profundizando”.