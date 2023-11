Cuáles fueron los artistas más escuchados de 2023 en Argentina

La plataforma de streaming más utilizada alrededor del mundo lanzó su “Wrapped” este miércoles. De los 550.000.000 de usuarios que tiene Spotify alrededor del mundo, un buen porcentaje se concentra en Argentina, que se posiciona entre los países de Sudamérica que más utilizan la aplicación de música.

Por eso, la app de streaming musical lanzó –como cada año– la lista de los más escuchados, tanto a nivel individual para cada usuario, como a nivel nacional. El servicio realizó un resumen de cuáles fueron los artistas y los géneros que lograron mayor cantidad de reproducciones.

Las canciones más escuchadas en Spotify 2023

Si la unión hace la fuerza, los primeros puestos de este top lo prueban. Big One, FMK y “Ke Personajes!” lograron sacar la canción que más sonó en Spotify Argentina durante este año: “Un finde”. En segundo lugar, el lanzamiento de Luck Ra, “La K’onga” y “Ke Personajes!”: “Ya no vuelvas”.

Las canciones de fiesta marcaron el año musical argentino. Destacaron entre las canciones más exitosas “En la intimidad”, de Big One, Emilia y Callejero Fino; “M. A.” de MB, La Joaqui, Lola Índigo y Phontana; “Los del Espacio”, de Duki, Rusherking, FMK, Emilia, María Becerra, Lit Killah y Tiago PZK.

Los artistas más escuchados en Spotify 2023

En medio de la polémica por su separación y las acusaciones de infidelidad en su contra, Emanuel Noir recibió una buena noticia: es el favorito indiscutido de todos los argentinos. El primer lugar quedó así para “Ke Personajes!”.

En el top, siguió un artista internacional. El segundo lugar quedó para el puertorriqueño Bad Bunny que se destacó por su canción “Mónaco”. Al tercer puesto volvió a ocuparlo una argentina –de hecho, “La Nena de Argentina”– María Becerra. Para completar el top 10, les siguieron Duki, Feid, Emilia, “La K’onga”, Bizarrap, Tini Stoessel y BM.