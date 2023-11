Santa Fe Más, aprender haciendo cerró el año con un gran encuentro

El programa provincial Santa Fe Más “Aprender Haciendo” es un programa provincial de inclusión que tuvo como objetivo principal la restitución de los derechos de las y los jóvenes.



Esta semana, en el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación” se realizó el cierre de una etapa junto a funcionarios, participantes, familias y vecinos.



“Una recompensa enorme para todos”

Al respecto, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, dijo: “Quiero contarles algo que me pasó hace un rato. Iba con el auto, me suenan muchos mensajes en el teléfono, freno prudentemente para revisar. Mientras estaba revisando los mensajes, alguien me golpea la ventanilla”.



“Era David. David participó de Rafaela Emprende hace siete, ocho años. Tenía un emprendimiento vinculado al rubro metalúrgico. La última noticia que tenía era que su emprendimiento lo había llevado Susana y que de ahí estaba trabajando con un pequeño emprendimiento”.



“Sin querer estaba parado enfrente de su empresa, de su galpón que había alquilado hace un par de meses. Me dice: ¿Tenés cinco minutos? Bajá que te quiero mostrar. Bajo del auto y me meto en un galpón grande como este, pero un poco más ancho, lleno de máquinas”.



“Y me empezó a agradecer por esa semillita que le había dado el Estado a través de Rafaela Emprende, que es un programa que tiene 15 años en nuestra ciudad y que apoya a emprendedores. Uno de los muchos programas como estos en donde el rol del Estado es precisamente eso, acompañar a quien quiere producir, a quien quiere trabajar, a quien quiere salir adelante”.



“Y él me agradecía a mí, agradecía al Estado y agradecía al proyecto, y yo le agradecía a él. El orgullo que a mí me daba que aquella semillita que pusimos desde el Estado acompañándolo en sus inicios. Me llevó a muchas reflexiones, sobre todo en este momento donde nos estamos yendo de la gestión, y orgullosamente decimos que es un proyecto político que ha puesto a las personas en el centro de todas nuestras políticas. Ha puesto a las personas, y ha puesto a las familias en el centro de nuestras políticas”; valoró Diego.



“Muchísimas gracias a todos por haber confiado en este programa, por haber confiado en este proyecto. Les deseamos realmente lo mejor y repito, ojalá nos encontremos cada uno de ustedes y su familia dentro de algunos años y que nos cuenten que han podido cumplir sus sueños. Esa sería una recompensa enorme para todos nosotros”; cerró Peiretti.



Seguidamente, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, aportó: “Quiero felicitar a ustedes que confiaron en nosotros, que se inscribieron a estos talleres y que asistieron durante todo el año”.



“Son el reflejo positivo de que pudieron apropiarse de los conocimientos que cada profe y cada acompañante brindó, hoy aquí recibiendo sus certificados”; sumó.



“Nuestra intención no fue más que ustedes la pasen bien y sobre todo puedan adquirir conocimientos. Este año se dieron 26 talleres y más de 300 chicos y chicas. Felicitaciones y quiero remarcarles que verlos hoy acá, con sus familias, felices es una gran recompensa para nosotros”.



Acompañamiento

Este programa realizó un acompañamiento integral en el recorrido formativo, educativo y social. Buscó generar espacios de socialización e intercambio que permitan revalorizar conocimientos, fortalecer lazos socio-afectivos y reafirmar la identidad de los y las participantes.



Se trató de una política interministerial llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Social y el de Producción de la Provincia de Santa Fe.



En la ciudad de Rafaela, la ejecución involucró a la Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación junto a instituciones y organizaciones de la sociedad.



Números

A fin de valorizar el trabajo realizado, el programa en números da un recuento de 26 talleres municipales, 6 talleres de organizaciones: Asociación Civil Barbiana, Club Quilmes y Espacio Cultural Tiza y Karbón, 300 jóvenes entre 16 y 30 años, 22 tutores, 21 talleristas, 12 coordinadores y 4 equipos de gestión.



Las locaciones en las que se llevaron adelante fueron: Granja El Ceibo, sindicatos Luz y Fuerza, SOIVA, STIA, vecinales, CIC, DIAT y la Pileta Municipal.



Los barrios comprendidos fueron Virgen del Rosario, Mora, Zazpe, Amancay, Güemes, Jardin, Martin Fierro, Villa Podio, Barranquitas, 2 de Abril, Italia y Fátima.