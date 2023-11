Qué le dijo Messi a Rodrygo en el tenso cruce entre la Selección Argentina y Brasil

Siguen las repercusiones del Clásico de Sudamérica que la Argentina le ganó 1-0 a Brasil en el Maracaná por las Eliminatorias con gol de Nicolás Otamendi. En las últimas horas se dio a conocer un video en el que se puede observar la secuencia completa de la tensa discusión que mantuvieron Lionel Messi y Rodrygo minutos antes de comenzar el partido, que se demoró por la brutal represión policial a los simpatizantes argentinos.

Los futbolistas de la Canarinha habían decidido mirar hacia otro costado y ninguno se solidarizó con la parcialidad visitante que recibió sillazos, golpes de puño y palazos. De hecho, Rodrygo, una de las figuras del equipo de Fernando Diniz, se animó a increpar al crack rosarino por su actitud.

La reacción de Messi, quien ya había levantado la temperatura por ver sufrir a su gente, no tardó en llegar: lo fue a buscar cuando el delantero brasileño estaba discutiendo con Rodrigo De Paul, lo enfrentó, le apretó la nuca y le dio una palmada, el famoso "correctivo".

Si bien se llevó la mano en la boca para que no las cámaras no pudieran capturar lo que estaba diciendo, lo cierto es que hubo una frase que quedó muy clara. Luego de que Rodrygo lo tratara de "cagón" tras haber amenazado con no jugar el clásico, la Pulga sacó pecho y le brillaron las tres estrellas en el escudo: "Si somos los campeones del mundo, ¿por qué somos cagones?".