Flor Vigna confesó su peligrosa adicción

Luego del escándalo que la tuvo como protagonista por la publicación en Instagram de un video subido de tono junto a su novio, Luciano Castro, Flor Vigna debió hacer mea culpa y admitió que tiene un grave problema.

“Cometí un error con el video. Duraba dos segundos, son los que quise cortar y fueron los que se viralizaron. Creo que estuvo (publicado) menos de dos horas, lo bajé al toque. Apenas me bajé del show, pero bueno, me quise matar”, explicó Flor Vigna.

“A veces me cuesta el tema medios porque tengo un montón de colegas con los que me llevo bien pero, después los veo en la tele decir cosas como ‘power ’ y entiendo que soy yo la equivocada, tengo que entender que es un show. Tuve un error y tengo que aprender más. Creo que está todo bien con Sabrina”, agregó en relación a la ex esposa Castro, Sabrina Rojas, quien había dicho públicamente que el video no le había parecido apropiado para las redes sociales.

“Fue un error mío”, cerró la bailarina y cantante.

En esa misma entrevista, Flor Vigna admitió que siente una adicción por publicar contenido en las redes de forma constante, lo que la llevó a cometer el error de publicar el video que era para la intimidad.