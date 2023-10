Larreta se diferenció de Macri y Bullrich

El jefe de Gobierno porteño está plantado en una posición de neutralidad y considera que ni el peronismo ni los libertarios tienen propuestas viables para el futuro del país. “Las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas para los argentinos” expresó el político.

Larreta afirmó que sus críticas a Milei no pasan por las agresiones que le dedicó el libertario, sino por sus ideas. “No puedo acompañar a ningún candidato que lastime a los argentinos. Tenemos que salir de la trampa de elegir entre dos opciones catastróficas”, enfatizó.

Además, mostró su sorpresa por el encuentro que Patricia Bullrich contó que había mantenido con Javier Milei. “No sabía nada, fue una reunión a medianoche, en secreto. Me desayuné con mucha sorpresa sobre esa reunión. No se que hablaron, qué acordaron, no sé nada”, contó.

Te puede interesar:

El dirigente mantuvo su tono habitual, aunque no dejó de señalar su disconformidad con ese encuentro. “Expresé mi claro malestar respecto de reuniones secretas. Sobre todo cuando había agenda”, señaló Larreta. En efecto, estaba previsto para hoy una reunión del PRO y luego una de Juntos por el Cambio, tal como venía siendo el recorrido para la toma de decisiones en la coalición.

“En el PRO no hay una posición común”, dijo el ex presidenciable del espacio, ratificando el malestar que existe respecto del apoyo que expresó hoy Patricia Bullrich hacia Javier Milei. “Los gobernadores están en la misma dirección. Hay una mayoría en Juntos por el Cambio que coincide, que el kirchnerismo es una catástrofe, pero tampoco un salto al vacío”, alertó.