Un jugador de Independiente involucrado en un femicidio

Una joven de 21 años fue encontrada muerta en la casa que compartía con su pareja y padre de sus dos hijos y su familia denuncia que fue víctima de un femicidio. El acusado, identificado como Carlos Costa, es el hermano del jugador de Independiente, Ayrton Costa, y había salido de la cárcel hace diez días.

El hecho ocurrió este fin de semana en Bernal, partido de Quilmes, donde Agustina Belén Aguilar fue encontrada sin vida.

Según denunciaron familiares de la joven, el cuerpo presentaba signos de violencia y señalaron como principal sospechoso a Carlos Costa: “Los testigos dicen que ella tenía un corte en el brazo y él estaba todo rasguñado. Quiero que se esclarezca el hecho, que salga la verdad”, expresó el tío de Agustina.

Costa había estado preso por más de tres años por una causa de robo y secuestro y había salido de la cárcel hacía diez días. El sospechoso actualmente tiene prisión domiciliaria y lleva una pulsera electrónica.

Además, aseguraron que el futbolista de Independiente Ayrton Costa también estaba presente al momento de la muerte de la joven: “En el lugar estaban los dos hermanos del acusado. Ellos dicen que fue por sobredosis pero no lo creo, mi sobrina no se drogaba”, agregó el hombre y reclamó que la fiscalía todavía no los llamó para declarar.

Por su parte, Jorge Aguilar, padre de Agustina, señaló a Ayrton como encubridor del femicidio: “Él (por Carlos Costa) y el hermano, Ayrton, que juega en Primera, es cómplice junto con él y su familia, la madre. Ellos limpiaron todo. Tenemos un testigo, un amigo nuestro que entró con los peritos y vio cómo habían limpiado toda la casa”,

