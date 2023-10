Nuevo romance confirmado

Mediante una entrevista el actor Joaquín Furriel confesó su romance con la actriz y dio detalles exclusivos al respecto.

El actor confesó: "Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no lo siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho".

Para finalizar, contó por qué tardaron en dar a conocer la noticia: "No tengo nada que ocultar, estaba soltero y ella también, y hace un tiempo que estoy en una relación con Guillermina. Nos cuidamos mucho porque cuando te estás conociendo con alguien es raro que se te meta el afuera a opinar si está bien o mal".