Argentina: ¿Le declararon la guerra?

En el marco del conflicto con Paraguay por la hidroeléctrica Yacyretá, el diputado paraguayo Rubén Rubín aseguró en el Congreso que "como joven paraguayo" sería capaz de ir a una "guerra" contra Argentina.

"Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra con Argentina. SIn duda iría a la guerra por mi patria. Entiendo que las prioridades son otras, como tener mejores escuelas, hospitales, transporte público. Ahora, me pregunto nomás yo, no es una afirmación. ¿De qué me sirve a mí mejores escuelas si no tenemos la capacidad de defender esos edificios, nuestras fronteras o nuestras hidroeléctricas?", dijo Rubín, y sumó: "Yo creo que acá no es tanto el tema de cuántos soldados o efectivos tenemos, pero sí de tecnología, de misiles que alcancen a zonas clave de la región, que protegan nuestros recursos. Eso también le da herramientas a Cancilería para negociar".

"Hoy si hablamos del canciller, si lo ponemos en un juego de barajas, tiene dos o tres cartas en su mano y los países vecinos tienen cinco, seis, siete u ocho cartas para negociar. Ya de entrada este juego diplomático lo empezamos perdiendo si no tenemos la carta de la defensa nacional", resaltó el legislador.

La controversia con Asunción comenzó cuando Buenos Aires reclamó el pago de peajes para solventar los trabajos de mantenimiento de la vía comercial, que durante décadas sólo pagó Argentina.

La oposición de Paraguay a que sus empresarios y armadores abonen estos cánones llevó a que el gobierno de Santiago Peña busque retaliación quedándose con el 100% de la energía que produce Yacyretá, la represa de propiedad conjunta.

