Schiaretti intensifica su campaña con un famoso cantante

Juan Schiaretti relanzó la semana pasada su campaña presidencial e intensificó las actividades de la agenda electoral. Este martes, el gobernador y candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País se mostró bailando junto a La Mona Jiménez.

Acompañado por su esposa, la senadora Alejandra Vigo, el mandatario volvió a compartir un momento especial junto al rey del cuarteto. Para el Día de la Independencia ya habían participado de la velada patria en el Teatro del Libertador.

Allí La Mona aprovechó la reaparición en público luego de su internación para asegurar que está en buen estado de salud, y recalcó: "Aquí me voy a morir, en Córdoba, arriba de un escenario, no en un hospital. Cantando me voy a morir".

Fuente: eldocetv