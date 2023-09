Marcha por el pedido de Justicia frente a la casa de Aníbal Lotocki

Este miércoles 6 por la tarde noche, y tras el funeral de Silvina Luna, se realizó una marcha por el pedido de Justicia para las víctimas de Aníbal Lotocki, frente a la casa en la que vive el médico ubicada en la localidad de Florida, en la provincia de Buenos Aires.

En medio de carteles que decían “Lotocki asesino”, “Nos están matando”, “Justicia por Silvina y todas las víctimas” la calle se llenó de gente quien, de manera respetuosa se acercó para pedir que se haga Justicia. En su gran mayoría había mujeres, pero también hombres que manifestaron su dolor y su indignación ante la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola, ocurridas en el término de las últimas dos semanas.

“Yo solo quiero que se haga Justicia, sé de todos los casos que no se visibilizan porque me sumaron a un grupo de chat. Si hay tantos damnificados que lleguemos a la causa, nada más que eso”, dijo Iliana Calabró, quien se hizo presente en la manifestación. “Yo dejé de participar en el grupo de chat porque era muy doloroso, en algún momento abría los mensajes y eran muy duros”, expresó profundamente conmovida. “La muerte de Silvina me dio mucha impotencia y por eso estoy acá. Con Silvina me pasó algo muy particular porque mi papá tuvo que transitar un proceso de diálisis y yo sabía lo que ella estaba atravesando, por eso no me pude contactar con ella”, agregó emocionada.

Stefi Xipolitakis también se destacó entre la multitud de anónimos que marchó frente a lo de Lotocki. “Ojalá se pueda lograr la ley Silvina Luna, se lo merece ella”, dijo la vedette que también fue paciente del médico. Cuando algunas personas se pusieron a insultar al médico, la hermana de Victoria Xipolitakis pidió calma. “Es pacífico, chicos”, recordó y agregó: “Yo nunca supe lo que me puso Lotocki hasta que la escuché a Sil en la televisión y dije ‘este es el que me operó a mí’”. En ese momento, un hombre se puso a gritar: “Nos vamos a morir todos, en 20 años nos vamos a morir todos”, y Stefy se largó a llorar.