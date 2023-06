“Esto nos da fuerzas para seguir trabajando por lo que falta”

“Para mí esto significa todo. Es una alegría tener mi casa propia. Le dije al Intendente que siga adelante, que a través de ellos, nosotros pudimos obtener esto”, expresó Ana María Heinzen en la entrega de boletos de compra/venta del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), que se llevó a cabo este martes en el Complejo Cultural del Viejo Mercado.



El intendente Luis Castellano; el director ejecutivo del IMV, Marcelo Riberi; y el concejal Juan Senn; acompañaron a un grupo de familias que recibieron estos documentos que garantizan la propiedad de sus lotes o viviendas.



“Entre miles de personas que anhelan este momento de recibir el documento, ser uno de los afortunados significa una de las alegrías inmensas que uno puede tener en la vida”, compartió Marcos Montenegro.



En la ocasión, agregó muy conmovido: “Luché mucho. A veces, se me hizo duro no saber si iba a poder tener el terreno. Al Intendente le agradezco por todo, no tengo palabras para describir este momento. Estoy muy agradecido por lo que me brindó a mí y a mi familia”.



Es importante mencionar que en la actividad estuvieron presentes el secretario del directorio del IMV, Sebastián Beccaría; y los directores Valeria Gutiérrez, y Osvaldo Minighini.



1.000 soluciones habitacionales para Rafaela

Después de haber escuchado los relatos de cada una de las familias, el mandatario local comentó: “Son testimonios hermosos de lo que es tener la posibilidad de acceder a una vivienda propia, al terreno propio; una situación difícil en la ciudad”.



Además, informó que desde el municipio se trabaja para llegar a las 1.000 soluciones habitacionales: “En las próximas semanas, vamos a llamar a inscripción”.



También habló del sentimiento que le generan estos encuentros porque “sé lo que significa el techo propio para la gente y sé lo que cuesta llevar adelante una familia pagando un alquiler”.



Por eso, “esto nos da fuerzas para seguir trabajando por todo lo que falta. Nos da fuerzas para seguir mirando al futuro por todas las familias que todavía no pudieron llegar, que las tenemos anotadas y queremos brindarles una solución”.



Una política de Estado

Luis Castellano se refirió a la necesidad de que el Estado, en sus distintos estamentos, implemente una política habitacional para garantizar que todas las familias cumplan el sueño de la casa propia.



“Cada uno de los Estados, de acuerdo a la espalda que tiene, debiera desempeñar distintos roles: los municipios aportando los terrenos; los gobiernos provinciales, las obras de infraestructura como calles, agua, iluminación, cloacas; y el gobierno nacional, financiando la construcción de la vivienda, extendiéndose la devolución de ese financiamiento a largo plazo”.