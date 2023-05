Homenaje del concejo a Jorge Sara: 30 años de Pileta Sara

30 años aportando bienestar y salud en el agua. "Un reconocimiento no solo del consejo sino de una ciudad" expresó Jorge Sara

Este Jueves el concejo municipal se llenó de lágrimas, alegría y emoción, entre las personas presentes se encontraba el homenajeado Jorge Sara, quien en 1993 concretó la instalación de un sistema de climatización para pileta. Este año se cumplieron 30 años y se realizo un reconocimiento por su trayectoria.

Los concejales de nuestra ciudad se refirieron a Jorge a través de conmovedoras palabras aludiendo a su vida personal con respecto a lo que es pileta sara.

El concejal Leo Viotti dijo: “felicitarlo por su don de gente y la personalidad que tiene, espero que siga creciendo”



Luego Miguel Destefani expresó “Tenes un seguro que es el seguro que tienen los chicos de aprender a nadar, rompiste un esquema” cualquier chico lo que no se va a olvidar es el primer día que fue a una pileta, no se van a olvidar del profe que le enseño a nadar, quiero felicitar a todo para que Rafaela tenga la oportunidad de que los chicos puedan aprender a nadar”

Por otro lado, Juan Senn comentó: “Jorge es lo que nos representa como ciudad, esa perseverancia, ese esfuerzo, nosotros 10 representamos eso también y los mas de 100 mil habitantes te agradecemos eso también”



Una vez terminadas todas las palabras, se aprobó tanto grupal como particular la resolución y se le entrego a Jorge un reconocimiento del mismo.



Para finalizar Jorge Sara se despidió con unas palabras “Quiero agradecer a la municipalidad, a mi familia, a mis hijas, viejos, hermanos, toda mi familia y a todas la gente que me acompaño estos 30 años. Son muchos, pero a la vez son pocos” …”Fue un sacrificio al principio, no había gas, pero sucedió porque tuve pasión y para llegar a muchas cosas hay que tener pasión” Este reconocimiento no lo hace una institución, lo hace un concejo y creo que es un reconocimiento por parte de una ciudad y vamos a tener muchísimos años más” concluyó Sara.