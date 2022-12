Vecinales: Reducirán impuestos en facturas de la EPE

El presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Caussi, se hizo presente en el Salón Verde municipal para manifestarle a los vecinalistas la reducción del componente impositivo para las boletas de la EPE de las comisiones barriales.



“La realidad indica que fue un pedido que nos hizo la Municipalidad de Rafaela a través del secretario de Gobierno, Jorge Muriel, y su equipo de trabajo, para ver cómo podíamos producir las modificaciones en los procedimientos de la EPE para que una gran cantidad de instituciones, como lo son las 41 vecinales que hay en la ciudad de Rafaela, puedan regularizar su situación. La mayoría de ellas pagaban una tarifa que figura como no catalogada; hecho que significa una tarifa mayor y un costo impositivo mayor cuando en realidad eran medidores que estaban proveyendo de energía a una institución vecinal”, indicó Caussi.



Posteriormente, el funcionario amplió que “por este motivo, trabajamos con la gente de Comercial de la EPE y lo que logramos fue un cambio en las disposiciones para que permitan regularizar esta situación que, independientemente de a nombre de quién figure, puedan ser de su presidente, de su tesorero o de algún integrante de la comisión, y así acceder a la tarifa para instituciones que realizan este tipo de actividades sociales".



"Todas van a tener una reducción en el componente impositivo y obviamente, todo esto, con el aval de la Municipalidad, que es quien interactúa permanentemente con los vecinalistas y quien va a garantizar que efectivamente puedan acceder a estos beneficios", aseguró.



"Se trata de un pequeño gesto de EPE, pero muy significativo para la comunidad de Rafaela, y que es un pasito más que damos para plasmar lo que nuestro gobernador Omar Perotti nos ha pedido desde el primer día de la gestión: que es una EPE más cerca de la gente”, finalizó.



A su turno, Alberto Espinosa, vocal de la comisión vecinal del barrio 9 de Julio, explicó: “Era un anhelo. Oportunamente, le habíamos planteado a Jorge Muriel la posibilidad de encontrar una manera de lograr reducir el monto de la factura de los servicios; en particular de Litoral Gas, ASSA y la EPE. La verdad que nos vamos muy contentos de la reunión porque la cuestión de todo esto es que las vecinales no tienen personería jurídica, y por ende, no tenemos un CUIT o CUIL que nos permita hacer la facturación. Ahora, a partir de lo que nos han propuesto, eso lo van a poder hacer y no vamos a estar sobrecargados en la facturación, ya que hasta ahora y por reglamentación de la AFIP, se ponía a las vecinales como sujetos no categorizados, lo que implicaba pagar un 13,5 por ciento más sobre el valor de la tarifa”.



"Por lo que se pudo saber, van a adecuar a una tarifa de asociaciones civiles sin fines de lucro, que también va a ayudar a disminuir el monto final de la factura. Es un logro. Somos muchas las vecinales. Somos 41 barrios con realidades distintas, pero que en común tienen la necesidad de hacer un buen uso de los recursos”.



Optimizar recursos

Finalmente, el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, destacó que “es una muy buena noticia. Es una gestión que iniciamos hace un tiempo, pero al no tener personería jurídica las vecinales, esto generaba algún tipo de trabas. La EPE tiene una estructura montada hace mucho tiempo, que en lo impositivo y administrativo, era difícil de conseguir. Así que agradecemos profundamente a Mauricio Caussi esta posibilidad que se logró, la de adaptar la tarifa para que las comisiones vecinales puedan optimizar sus recursos”.



“Además, es interesante saber que la EPE va a tomar como modelo a Rafaela en este aspecto para luego poder replicarlo en otros puntos de la provincia, en caso de darse situaciones parecidas. De modo que, sin dudas, esto nos pone muy contentos porque esto se destraba a partir de una gestión que inició el municipio local”, cerró Muriel.