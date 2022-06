Ley Micaela: Se entregaron certificados a más de 1300 agentes capacitados

“Una política pública de capacitación busca avanzar para que los casos como el de Micaela no se repitan, y que nunca intervengamos porque no sepamos", destacó la directora provincial de Capacitación en Género y Diversidad de la Provincia.

En el marco de la conmemoración de “Ni una Menos”, se realizó en la Municipalidad de Rafaela el acto de entrega de certificados de Ley Micaela a los agentes.

La actividad estuvo encabezada por la directora provincial de Capacitación en Género y Diversidad del Ministerio Provincial de Igualdad, Género y Diversidad, Sol Rodriguez; la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo; la coordinadora de la Oficina Municipal de Prevención de Violencia de Género, Carla Cavalié; el director del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), Diego Peiretti.

Además, participaron el intendente Luis Castellano; el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, y funcionarios y funcionarias de las diferentes áreas que realizan la capacitación.

Desde el año 2021, se implementa en Rafaela la Ley Micaela (Ley Nacional N° 27499- Ordenanza local N° 5.148), que establece capacitación obligatoria en género y violencias por motivos de género para agentes del Estado. Las mismas comenzaron siendo virtuales, debido al contexto sanitario, pero actualmente son presenciales.

Desde septiembre del 2021 a mayo del 2022 se realizaron más de 40 encuentros en los que se capacitaron más de 1.300 trabajadores y trabajadoras.

En el acto se hizo una mención especial a las capacitadoras Lucía Rojo, Carolina Pizzi, Anahí Vigini, Mariana Demarchi, Agostina Gaido, Mayra Armando, Cecilia Arnaudo y Lucía Mognaschi, sin las cuales no podría implementarse esta Ordenanza.

Cambiar

“Es un orgullo para mí estar hoy acá. A través de esta capacitación, el personal municipal muestra el compromiso en poner su granito de arena para cambiar el mundo, y sobre todo, nuestros lugares de

trabajo, y la sociedad rafaelina que en definitiva son quienes pueden necesitar que algún agente los ayude”, expresó Gallardo.

“Entregar estos certificados es una forma de visibilizar el compromiso del Estado local con estas políticas de género”, resaltó.

A su turno, Carla Cavalié dijo: “Debo reconocer la labor de todo este equipo humano que es parte de Ley Micaela. Este es el principio que apunta a la transformación social que tenemos que generar. Creo que plantamos una semilla en quienes no estaban en contacto con el tema”.

Transformar el dolor

Por su parte, Diego Peiretti, manifestó: “Esta ley nace del dolor y se convierte en lucha. Ninguno de los que pasamos por esta capacitación salimos de la misma manera de la cual entramos, sino que genera replantearnos cosas y reflexiones. El desafío para adelante es seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria, seguir planteando estos espacios de capacitación que nos llevan a reflexionar”.

Para finalizar, Sol Rodriguez, en línea con los anteriores, remarcó: “Esta ley surge del dolor y busca transformaciones sociales que exigen conjugar la urgencia de atender, de formarnos, de preguntarnos, de saber tener paciencia, porque las transformaciones sociales son lentas, que los cambios culturales vienen poco a poco y que en ningún momento hay que dejar de moverse, de avanzar en estas cuestiones”.

"En este sentido las políticas públicas de capacitación siempre son muy valiosas. Nos enorgullece la experiencia del municipio de Rafaela en llevarla adelante. Creo que la experiencia de Rafaela es una de las ejemplares ya que en tan poco tiempo y con una pandemia en el medio, lograron darles la posibilidad a todas las personas que forman parte de sus equipos de trabajo de realizar esta capacitación”.

“Una política pública de capacitación busca avanzar para que los casos como el de Micaela no se repitan, y que nunca intervengamos porque no sepamos. Que la información no sea un impedimento para poder aportar, desde el rol que cada uno ocupa en sus espacios de trabajo, para evitar que los casos se repitan. Quiero renovar entonces con ustedes, el compromiso de trabajar en sociedades libres de violencia contra las mujeres y diversidades”, cerró.

Sobre Ley Micaela

El femicidio de Micaela García, por el cual nace esta Ley, puso en evidencia la falta de formación en perspectiva de género por parte de los agentes del Estado, formación que no solo logra hacer más efectivas sus intervenciones, sino que incluso puede salvar vidas. Esto es reconocido por las y los agentes municipales en sus comentarios sobre la capacitación.

Todas estas acciones que desarrolla el municipio se enmarcan en un conjunto de normas internacionales, como la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), y de normas nacionales como la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.

La prevención, sanción y erradicación de las violencias por motivos de género es una responsabilidad de los Estados, pero a su vez debe ser un compromiso de todos y todas para vivir en una sociedad más justa y equitativa.