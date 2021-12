Se llevó adelante la feria de emprendedores de Rafaela Impulsa, Rafaela Emprende y Banco Solidario

Este miércoles 8 de diciembre, en el marco de la Luz de la Paz de Belén, la Plaza 25 de Mayo recibió la feria de emprendedores de tres programas municipales dependientes de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación.



El evento tuvo lugar desde las 18 horas y estuvo destinado para toda la familia; la entrada fue libre y gratuita. Contó con gran concurrencia y movimiento en el espacio.



Se trató de aquellos/as emprendedores/as que participaron de los programas Rafaela Emprende, Rafaela Impulsa y Banco Solidario. La intención fue que puedan dar a conocer sus producciones y que la comunidad pueda adquirir objetos y/o comidas artesanales para disfrutar en el momento o regalar en las próximas fiestas.



Participaron de esta edición emprendimientos gastronómicos que ofrecieron pizzas, hamburguesas, papas fritas, churros, panificados, copos de azúcar y pochoclos; y también otros de arte y diseño que tuvieron a la venta anillos, sahumerios, velas, indumentaria, objetos para niños y niñas, objetos para mascotas, accesorios, ropa interior, entre otros.



“Esta es una demanda de ellos que pudimos concretar”

Juan Ignacio Ruggia expresó: “Para estos programas, para las y los emprendedores de Rafaela Impulsa, Rafaela Emprende y Banco Solidario, esto es muy importante. Nosotros venimos trabajando con más de 200 emprendimientos en este tiempo. Esta es una demanda de las y los emprededores que pudimos concretar. Regularmente, hacemos visitas y un seguimiento a cada uno de ellos. Estamos muy contentos porque cerca de las fiestas, pudieron tener esta oportunidad y posibilidad, de mostrar lo que hacen y vender. Se dio en el marco de algo muy importante, que es la Luz de Belén llegando a la ciudad”.



“La feria fue una gran vidriera”

Rosana, emprendedora del programa Rafaela Emprende, dijo: “Mi emprendimiento es RR Cerámicas. Realizo piezas a mano en arcilla. Fui parte de Rafaela Emprende y me sorprendió muchísimo; por su planeamiento, cómo te abre la cabeza para seguir adelante y por las herramientas necesarias que me brindó. Estuvimos de feria, fue una sorpresa, estar acá fue lindo. Estoy agradecida”.



Seguido, Jorgelina, emprendedora de Banco Solidario, comentó: “Mi emprendimiento es Sorprende. Hago accesorios para bebés y niñas. La feria fue una gran vidriera, estuvo muy bueno. Gracias al Banco Solidario tuve la posibilidad de un crédito para la compra de una nueva máquina e insumos”.



Por último, Daiana, emprendedora del programa Rafaela Impulsa, contó: “Mi emprendimiento se llama Flow. Hago todo lo que es costura. Arranqué haciendo juegos didácticos para niños, porque soy docente de Educación Inicial, y después me fui ampliando. Ahora estoy haciendo carteras, pero mi producto ícono son las cartucheras con diferentes pisos y tamaños. Voy escuchando la propuesta de la gente y voy elaborando y confeccionando diferentes productos. La idea de Rafaela Impulsa surgió cuando vi la publicidad, me acerqué a la Oficina y las chicas me comentaron de qué se trataba, es una buena oportunidad para crecer. Mi idea es comprar maquinaria nueva, porque me quiero dedicar a la marroquinería. Para eso necesito de ciertas máquinas industriales y también compraré una recta industrial, una bordadora industrial y una remachadora. Además para abrir mi local, como matafuegos, luces de emergencias y por último para capacitaciones. La idea de la feria fue llegar a más gente y estar en contacto con el público”.