El Plan Trayectorias cumplió un año de acompañamiento en la formación para el trabajo

El Plan Trayectorias impulsado por la Municipalidad de Rafaela propone generar una oportunidad de desarrollo y aplicación de capacidades a través de capacitaciones que permitan la inserción de las personas al mundo laboral.

El mismo se sustenta a partir de datos concretos surgidos de los informes realizados por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), el trabajo de los equipos de la Secretaría de Producción Empleo e Innovación, la Oficina de Empleo municipal y la vinculación pública-privada del Estado local con las instituciones del territorio.

En esta oportunidad, en las instalaciones de la pileta de la Fundación Hogar Granja el Ceibo, se celebró un encuentro en el marco del primer año del Plan Trayectorias.

Participaron del encuentro el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; el subsecretario de Salud, Martín Racca y el equipo tutor del Plan Trayectorias.

“Generando herramientas y políticas a partir de sus experiencias”

Diego Peiretti expresó: “Luego de un año de trabajo, llevamos adelante un taller de reflexión junto a las personas que lavaban autos en la vía pública y que hay participan del programa. Pudimos recordar el momento donde nos pusimos en marcha, donde se observaban temores, miedos e incertidumbre. Poco a poco todo esto se fue superando y hoy pueden contar los avances del proceso y los aprendizajes desarrollados en cada una de las organizaciones donde llevan adelante su práctica laboral. Esto nos indica que estamos transitando por el camino correcto, y que existe una perspectiva de futuro”.

“El desafío es seguir avanzando; algunos de ellos se van insertando formalmente, y otros están desarrollando sus propios emprendimiento en forma paralela. Fue una jornada muy linda. Como Gobierno local asumimos el rol de acompañamiento, diseñando herramientas y generando las vinculaciones para que el programa tenga los resultados esperados”; cerró Peiretti.

Julián Correa, quien participa del Trayectorias, contó: "Yo estoy haciendo mi trayectoria en el Jockey Club. Realizo mantenimiento, acomodo la pista y un poco de todo. Me siento bien, es un lindo lugar y buena gente. A mí me gusta lo que hago, estuve en el campo así que es una rama más de lo que siempre hice. Además, empecé curso de zapatero en el centro de formación profesional, y lo que voy a aprendiendo me sirve mucho porque también arreglo las botas de las personas que montan los caballos aquí en el club”.