Este lunes, en instalaciones del Club Estudiantes, se aplicó a Verónica Lencina, de 40 años, la dosis que completa su esquema de vacunación. De este modo, se ha llegando a los 2 millones de santafesinas y santafesinos con las dos dosis de su vacuna contra el COVID-19.



Estuvieron presentes el gobernador Omar Perotti, el intendente Luis Castellano y el equipo de salud que está al frente de la pandemia en nuestra ciudad.



“Es un enorme trabajo hecho en todo el territorio. Agradecer en primer lugar a cada uno de los vacunadores y vacunadoras, a quienes realizan las tareas administrativas, porque gracias al apoyo de cada uno de ellos, se ha podido, en el corto plazo, llegar a dos millones de personas con un nivel de protección muy importante. Una tarea que merece el reconocimiento y el agradecimiento que la gente nos hace llegar”; señaló Perotti.

En segundo lugar, “todas las vacunas, ni bien llegan a la Argentina, con la gestión del Gobierno Nacional, llegan a nuestra provincia y se despliega una logística importante que nos ha permitido esto. Allí hay una enorme tarea del ministerio a cargo de Sonia Martorano, de todo su equipo; de Desarrollo Social para ayudar en la instancia de logística, fundamentalmente en los grandes vacunatorios. Esto es lo que nos ha posibilitado vacunar feriados, sábados, domingos. Tener esta cantidad de santafesinos y santafesinas protegidos”; remarcó.

“Queremos seguir, queremos que nos ayuden. La provincia ha tenido un alto porcentaje de inscriptos, siendo más del 90 por ciento. Eso habla a las claras de la voluntad de los santafesinos de vacunarse, de recibir esta instancia de protección. Ayúdennos en el mensaje para que no quede nadie sin sus vacunas. A esta altura no es que haya alguien que no esté avisado. Hasta a los lugares más alejados estamos llegando con CanSino, la vacuna canadiense-china, de una sola dosis. Y lo estamos haciendo porque son personas en situación de calle o lugares muy alejados donde no hay contacto”; enfatizó el Gobernador.

“La vacuna ha demostrado ser efectiva. Que no haya temor alguno. Está probada y están probadas todas. No es que una tiene más respuesta que la otra. Todas han mostrado una capacidad de respuesta importante. Hay que acercarse a vacunarse, o que alguien los ayude para que puedan hacerlo”; resaltó Perotti.

Llegada de Pfizer

“Mañana tenemos la llegada de Pfizer a la ciudad para comenzar con los jóvenes de 17 años hacia abajo. Van a estar las primeras mil dosis en Rafaela. Se va a hacer lo mismo que ocurrió inicialmente en Santa Fe y Rosario con los centros de vacunación, donde comenzó la capacitación la gente de Rafaela y la región”; anunció el Gobernador.

“Es una vacuna que requiere un tratamiento distinto. Desde el frío necesario hasta la incorporación de diluyentes, movimientos que necesita la vacuna para llegar a su estado óptimo previo a la colocación”; agregó.

“El deseo es tener dos buenos meses, octubre y noviembre de vacunación, donde completemos esquemas de segundas dosis, donde podamos avanzar en los menores y con todos los trámites correspondientes para comenzar con los mayores de tres años”; cerró Omar Perotti.



Satisfacción

Por su parte, el intendente Luis Castellano manifestó: “Es un orgullo poder acompañarlo a Omar Perotti para hacer este símbolo de lo que es la cantidad de vacunas aplicadas en la provincia y acá en la ciudad”.



“La vacuna es lo que nos posibilita seguir ganando libertad, que todas las restricciones que van quedando atrás tienen que ver con un enorme plan de vacunación y de la voluntad que ha tenido cada rafaelino y rafaelina de vacunarse. Y lo vemos en el vacunatorio todos los días”.



“Tengo una enorme satisfacción por eso, porque vamos dejando atrás a la pandemia y miramos al futuro. Y mirar hacia el futuro es lo que nos pone realmente felices, es empezar a entender que lo que viene son mayores posibilidades de trabajo, de educación, de obras. Todo posibilitado porque las personas han decidido masivamente vacunarse y porque tenemos un equipo de salud que comanda Martín Racca con un grupo grande de médicos, médicas y de personas que trabajan cotidianamente en el Hospital, que han puesto ese sustento para que hoy podamos decir que hay 2 millones de santafesinos y santafesinas con dos dosis, que en Rafaela hay un grandísima cantidad de vacunados con esquemas completos. Esto es clave y satisfactorio”; remarcó el mandatario.



Trabajo y adherencia

Por último, el subsecretario de Salud, Martín Racca, se refirió al tiempo que llevamos luchando con el COVID-19: “Parece que pasaron 20 años, pero solo fue un año y unos meses. Fue un tremendo trabajo. Sabíamos desde el primer momento que la vacuna iba a resolver el problema. Por eso apostamos todos los recursos financieros, de gestión, logísticos”.



“Debo destacar dos cosas: por un lado, el equipo de trabajadores y trabajadoras de la salud que entendimos que trabajar fuertemente en el operativo de vacunación iba a hacer que la terapia intensiva esté como está ahora. Por otro lado, la adherencia que tuvo la población de Rafaela, que más del 90 por ciento se inscribieron para recibir sus dosis”.



“Hoy estamos transitando los 62 mil rafaelinos y rafaelinas con esquemas completos en la ciudad. Los números hablan a las claras. Llevamos tres semanas consecutivas con un caso de promedio diario, y la terapia intensiva no tiene rafaelinos y rafaelinas internados. Esto no fue magia. Se debe al trabajo que realizamos”; agregó el doctor Racca.



“Nos encontramos con un poco de incertidumbre por lo que pase con la variable Delta, pero sabemos que si seguimos por este camino, la pandemia será historia. Y nos dedicaremos a todo lo que esto generó, como por ejemplo, reforzar la educación y el empleo”; concluyó.