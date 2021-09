Juraron los nuevos ministros que se suman al gabinete de Alberto Fernández

Luego de los anuncios de cambio de Gabinete sucedidos en los últimos días, el presidente Alberto Fernández tomó juramento a los seis nuevos ministros de la administración pública nacional. Juraron en el marco de un acto protocolar realizado en Casa Rosada en compañía de funcionarios del gobierno nacional.

En el acto en la Rosada, el presidente le tomó juramento a Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete de Ministros; Santiago Cafiero en Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Aníbal Fernández en Seguridad; Julián Domínguez en Agricultura, Ganadería, y Pesca; Jaime Perzyck en Educación, y Daniel Filmus en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, Juan Ross se hará cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

El presidente dio un discurso en el que manifestó: “El domingo pasado el pueblo de la Nación dio un veredicto y expliqué que yo, como todos nosotros, somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares, la voz del pueblo y va tomar cuenta de los reclamos, de qué cosa habremos hecho mal, de en qué nos habíamos equivocado, qué cosas no llegamos a hacer y debemos acelerar. En realidad a lo largo de la semana escuché a muchos y muchas porque quiero cumplir con mi palabra de entender el porqué la gente votó como votó”.

“No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas, mi única preocupación es que los argentinos vuelvan a hacer felices después de tantas desdichas vividas en los cuatros años que me antecedieron y los dos de pandemia”, enfatizó Alberto Fernández.

“En realidad hay veces que los dirigentes cuando la gente vota y no los elige se enojan con la gente. Nosotros cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros porque algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué habrá sido. Nunca los debates me han afectado o preocupado, soy presidente del PJ, me preocupa más un movimiento político silenciado, que no discute, que uno que reflexiona”, continuó el presidente.

“Sigo insistiendo que hay dos países en pugna y tenemos que resolver eso. Uno que despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte no dándole las vacunas que necesita y un país que dice que nuestros científicos sigan trabajando para poner en valor la salud que los argentinos se merecen”, concluyó Fernández.

Fuente: UNO Santa Fe