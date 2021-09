“Vamos a multiplicar el Programa Seguila Igual”

En una de las salas del Museo Histórico Municipal se llevó adelante el encuentro de egresadas 2021 del programa Seguila Igual. Durante la actividad se reconoció a las 14 estudiantes que obtuvieron o están a un pasito de obtener su título secundario entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021.

Estuvieron presentes el intendente Luis Castellano, la jefa de Gabinete, Amalia Galanti, y la secretaria de Educación, Mariana Andereggen. También participó María Eugenia Marzioni, directora de la Escuela N° 429 M. Vecchioli, en representación de las escuelas, “grandes aliadas para que cada una de las chicas haya alcanzado o esté a sólo un pasito de alcanzar un logro tan importante como es el de culminar su educación secundaria. Este encuentro es una oportunidad de celebrar estos 3 años de trabajo conjunto y fructífero”, expresaron las tutoras.

Durante el evento, se entregaron los certificados y un obsequio personalizado a cada una de las egresadas presentes: Lucía Arqueros, egresada de la Escuela N°615, Milagros Herrera, egresada de la Escuela N° 429 M. Vecchioli, Antonela Andrada, futura egresada del EEMPA N° 1007 Libertad, Sol Nagel, futura egresada de la Escuela Nº460 Guillermo Lehamnn, Micaela Sanabria, futura egresada de la Escuela N°615 y Aldana Vivas, futura egresada de EMPA N° 1007 Libertad.

Acompañar a más de 20 estudiantes y mamás para que se reciben

La Secretaria de Educación describió al Seguila Igual como “un programa socieducativo con perspectiva de género”. A continuación, relató: “Lo llevamos adelante desde diciembre del 2018, con el propósito de acompañar las trayectorias educativas de estas jóvenes estudiantes que además son madres y días como hoy nos damos cuenta de que los esfuerzos valieron la pena. Este año son 60 las participantes, prácticamente duplicamos el número con el que empezamos, por eso el equipo del Programa también creció: pusimos a disposición 5 docentes coordinados por dos tutoras pedagógicas aquí presentes, que refuerzan su proceso de aprendizaje. También se sumó una psicóloga, Dana Gómez, que acompaña en el caso por caso y en situaciones problemáticas que, aunque exceden lo educativo, implican un obstáculo para el desarrollo de sus trayectorias. Incorporamos un taller de expresión artística en el Liceo, en el que un grupo de participantes del programa encontraron un espacio de confianza e identidad muy fuerte. La experiencia viene siendo muy grata, y queremos que crezca el año que viene".

Además, la funcionaria destacó que se trata de un gran trabajo en red: “A las articulaciones permanentes que tienen lugar hacia afuera, con las instituciones educativas y los equipos socioeducativos de la Regional, hay que sumar y remarcar el trabajo conjunto que se realiza al interior del municipio, con áreas como Desarrollo Humano, Servicio Local de Niñez, Oficina de Prevención y Atención a las Violencias de Género, Discapacidad, entre otras, en las que encontramos grandes aliadas a la hora de dar respuesta a distintas necesidades e inquietudes que manifiestan las beneficiarias”.

“En este 2021 contaremos 14 recibidas, que, tras dos años de pandemia, es un número inmenso. Ellas se suman a las participantes de años anteriores, alcanzando un número que nos emociona y nos enorgullece, porque conocemos cada uno de sus esfuerzos y de sus historias: 21 estudiantes que terminan su escuela secundaria con el acompañamiento del programa”, expresó la Secretaria de Educación.



Experiencias

Algunas de las jóvenes presentes, compartieron unas palabras para sus compañeras y el equipo que hace posible esta política. “Agradezco al programa Seguila Igual, ya que me ayudó en diferentes aspectos desde lo económico, que me permitió sacar las fotocopias y conseguir materiales que necesitaba. También pude inscribir a mi nena al Jardín municipal, y ese tiempo libre lo utilizaba para seguir avanzando en terminar la escuela secundaria. Por otro lado, tenía a disposición docentes a los cuales podía acudir frente a dudas sobre algún tema específico. Me brindaron muchas oportunidades”, expresó Lucía.

“Quiero agradecerles por los consejos de cada día para que no aflojemos. El Programa me ayudó muchísimo con la escuela. Es un gran apoyo y seguimiento para las que somos mamás. Ni hablar de los encuentros en donde se compartían muchas actividades, que eran geniales. También quiero agradecer a Gina la tutora que me asignaron para que me ayudara con las materias. Hoy puedo decir que egresé, después de tanto, y se lo debo a este equipo que me brindó todo su apoyo”, manifestó Milagros.

“Es hermoso ver que llegamos adonde hay una necesidad y un derecho”

Sobre el final, Castellano dirigió unas palabras a las jóvenes: “Estos son los momentos donde uno se da cuenta que lo que se planifica sirve. Cuando pensamos una política pública, cuando le asignamos presupuesto, ver que eso que eso que pensamos y diagramamos lo estamos llevando adelante y tiene un correlato directo, es lo más hermoso que nos puede pasar como dirigente políticos. Porque es ver que llega adonde hay una necesidad y adonde hay un derecho, como en este caso el derecho a la educación”.

“Quiero agradecerte a vos Mariana y a tu equipo por la valoración tan alta que hacen las participantes del acompañamiento, educativo y humano. Lo más lindo de todo esto es que se les abre un camino muy grande. Se les quita una barrera importante que les va a permitir, por un lado, ingresar al mercado laboral de manera fortalecida. Recordemos que la escuela secundaria es obligatoria y en las búsquedas de las empresas siempre es un requisito. Por otro lado, se les abre la alternativa de poder estudiar una carrera terciaria o universitaria. En Rafaela tenemos más de 80 carreras”, añadió el Ejecutivo.



Además, destacó que “son infinitas las posibilidades que se abren a partir de terminar la secundaria, lo importante fue dar este paso, haber tenido la valentía y las ganas, nosotros sólo ponemos las herramientas que tenemos a disposición para acompañarlas”.

“Nos gusta compartir ese sueño, abrir un futuro y ayudar a que la inserción laboral de las mujeres sea posible. del último censo bajó un punto el desempleo pero lo malo es que el 60 por ciento de las personas desempleadas son mujeres menores de 30 años, que no tienen la escuela secundaria terminada. Entonces, a este programa hay que multiplicarlo. Lo vamos a hacer, porque el desafío que nos deja la pandemia es fundamentalmente poder ingresar al mercado laboral a las personas que tienen que terminar el secundario, especialmente a las mujeres”, concluyó el intendente.









