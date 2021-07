Aproximadamente en noviembre podría darse un repunte del rio Paraná

La bajante del río Paraná preocupa y mucho. No sólo a las provincias argentinas más directamente relacionadas, sino al país entero porque por el Paraná se transporta el 80% de las exportaciones del agro argentino. Especialistas en ambiente, calculan que hasta fin de año no habría mayores cambios.



“Hasta que no llueva y mucho en la cuenca alta, esto no va a cambiar y eso no va a pasar hasta al meno. octubre, noviembre que es la temporada alta de lluvia en el centro sur de Brasil”, observó la periodista especializada Jorgelina Hiba, en contacto con el programa Radiópolis, que conduce Roberto Caferra por Radio 2.



Ya el gobierno nacional pidió a los ciudadanos de siete provincias, entre ellas Santa Fe, limitar el consumo diario de agua ante la mayor bajante en 77 años del río Paraná.

“El escenario hasta fin de año, da la sensación que no va a tener mayores cambios. El río mide 5 mil kilómetros de largo. Tiene que llover allá arriba y tiene que llegar esa ola hasta acá y eso demora muchísimo”, resumió Hiba que destacó la particularidad de este fenómeno: “No estamos acostumbrado. al estrés hídrico. Acá siempre el agua es un problema por su exceso o abundancia”.

Rosario3