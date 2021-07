Vecinos destacados: Conocé la historia de un joven de la ciudad

Gonzalo “Lalo” Pautasso tiene 29 años, es rafaelino, huertero y autodidacta. Hace un año y medio comenzó su emprendimiento motivado por sus ganas de hacer algo que se adecue a lo que él es y a lo que quiere ver en el mundo.



En enero del 2020 llegó a este tipo de práctica luego de una exhaustiva y profunda búsqueda sobre qué trabajo realizar en la ciudad y qué aportarle a la comunidad; además de su necesidad de ingreso que le permitiera estabilizarse económicamente.



Hace aproximadamente 7 años comenzó a experimentar en su primera huerta. Fue entonces que descubrió un mundo que le interesaba y comenzó a investigar y aprender mucho. “Siempre fui un amante de los paisajes y del aprecio por la naturaleza y las distintas formas de vida con las que convivimos en este hermoso planeta llamado Tierra”; relató.



Su emprendimiento

“Polen - Huertas a Domicilio” es una práctica relacionada con la producción de alimentos frescos y sanos, que acompañan la toma de conciencia para cuidar el planeta, el fomento de prácticas amigables con el medio ambiente y el cuidado de la salud.



Gonzalo contó que, si bien al emprendimiento lo lleva adelante solo, “hay muchas personas que directa o indirectamente influyen positivamente en el proyecto”. Además, dijo que “los amigos que bancan el emprendimiento, la familia que me escucha y me apoya, mi hermano que me ha aconsejado mucho y que me está ayudando con el diseño, mi novia que siempre me bancó y está en las buenas y en las malas, las personas que me motivan y valoran lo que hago”.



“También me he encontrado con más personas que ya tienen empresas o emprendimientos y me aconsejaron y guiaron, así como también hubo momentos en donde tuve que tomar decisiones e innovarme solo; siempre para adelante”; agregó.



Mencionó que esta práctica le abrió las puertas de otros espacios en los que trabajó, como el proyecto de huerta agroecológica de la Municipalidad de Rafaela en el DIAT, el taller de huerta en el jardín del barrio Zaspe y el taller de huerta en el espacio Casa Luna.



Estos trabajos le dieron el beneficio de hacer lo que le gusta y ayudar a otras personas para que se animen a vivir la experiencia de cultivar verduras en su casa. “Es un arte ancestral que conecta con la naturaleza, nos hace entenderla y que la valoremos cada día más, como lo hacían y hacen los antepasados indígenas de nuestro territorio”.



Acciones sustentables

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela promueve a través de este espacio las acciones sustentables de los ciudadanos y las ciudadanas, con el objetivo de fomentar acciones o emprendimientos comprometidos con el entorno.



Esta iniciativa, se lleva adelante desde hace 4 años, intentando generar conciencia y compromiso ciudadano. Quienes deseen participar, pueden contactarse en redes sociales @idsrafaela, por mail: [email protected] o por teléfono al (03492) 504579.



Para más información sobre el emprendimiento de Gonzalo pueden comunicarse al (03492) 15567019 o por la red social Instagram: @polen.huertas.