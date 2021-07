Las inmobiliarias proponen cobrar inicio de contrato o renovación de alquileres con Billetera Santa Fe

A seis meses de su implementación, la herramienta virtual de pago provincial Billetera Santa Fe (BSF) con su descuento del 30% en los pagos parece ser la niña bonita de la actual gestión para activar el consumo. Todos la quieren, hasta el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario que le propuso a la Secretaría de Comercio Interior que la implemente para renovar o iniciar contratos de alquiler, pero no para el pago mensual de los alquileres. Por otro lado, desde la Concejalía Popular también se está este viernes insistiendo al gobierno provincial que deje sin efecto el pago de los sellados durante la pandemia.

Billetera ya cuenta con 650 mil usuarios, en general adultos de entre 40 y algo más de 50 años, y 13.000 comercios adheridos en 270 localidades de la provincia (uno 150 comercios diarios se vienen dando de alta) y se calcula que a pesar de la pandemia facturaron 11.200 millones de pesos. Hasta el presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar), Sergio López, afirmó esta semana que el sistema “creció día a día” y hoy por hoy para muchos negocios presenta “casi un 50 por ciento de la facturación”.

Y ahora los corredores, también los del Colegio de Santa Fe, sostienen que este medio de pago podría impactar favorablemente también en los aproximadamente 45 mil contratos de alquiler que se renuevan cada año. ¿Cómo? Teniéndolo en cuenta para abonar en cuotas el mes de depósito, honorarios, comisiones, sellados, gastos y con la posibilidad de reintegro para el inquilino.

"La idea es aplicar la Billetera Santa Fe al pago inicial de los honorarios descomprimiendo y alivianando bolsillos. Es un caudal muy significativo de contratos que se renuevan por año; y para el locatario sería un alivio muy grande si cuenta con el reintegro de 30% o de hasta 5.000 pesos", dijo el titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Andrés Gariboldi, en diálogo conLa Capital.

Fuentes de la secretaría de Comercio Interior de la provincia señalaron que los corredores inmobiliarios no solo los únicos en aplicar la Billetera Santa Fe en su rubro. También seduce al ámbito de la construcción, de los taxistas y remiseros, tanto como profesiones liberales y comercios como librerías, gimnasios y ópticas. La idea no es que solo la usen los sectores medios sino también en familias con menor poder adquisitivo y donde la bancarización no es usual.

Contra el sellado de alquiler

Para el referente de la Concejalía Popular, Nire Roldán, "sería un buen beneficio para el sector inmobiliario" que el gobierno provincial habilite el use de la BSF a los corredores, pero dice que también sería "bueno que la provincia deje sin efecto el cobro de los sellados de los contratos que se hicieron por tres años y como aumentaron los alquileres al segundo año quieren aplicar esta sobreimposición. Los sellados en esta pandemia no deberían cobrarse".

Para Roldán, el inmobiliario es un sector muy golpeado en estos tiempos, "pero esperamos que también atiendan los problemas de los inquilinos". Al frente del espacio que se autodefine en favor "de una vivienda digna, alquileres Justos, producción y trabajo", Roldán le dijo a La Capital que este viernes está con la Concejalía en Santa Fe discutiendo con funcionarios y organizaciones del norte contra "el cobro del sellado de alquiler de contratos por tres años"..

Además dijo que "hay más de 5 proyectos presentados y dormidos en la Cámara y en el Ejecutivo provincial". Son este sobre el sellado adecuados a la gratuidad por pandemia, el de la creación del servicio provincial del alquiler y el del registro provincial de contratos de alquiler y vivienda ociosa, entre otros presentados en la Comisión de Vivienda.

LaCapital