Detalles del nuevo desafío de "MasterChef Celebrity 2"

Por Diario Show

Se viene la eliminación, se va uno/a. Esta noche con el desafío “EEUU”, ¿Quién se irá? ¿Candela, Georgina, Sol, Gastón o la Gunda? Ya zafa Sol Pérez, que va directo al balcón por la estrella, sólo son 4 (habían comenzado en 16) en competencia. Esta vez el jurado infernal va con “comida chatarra” típica, de 3 clásicas hamburguesas que pueden ir con papas fritas y aros de cebolla. La velocidad va a ir en aumento ya que quien cocine la peor hamburguesa va de salida urgente. Y el domingo es el último domingo de hundido/a, aunque no termina ahí. Contaremos que cuando se grabó la final de “MasterChef Celebrity”, en rigor, dos finales, Flavia Palmiero y Mariano Dalla Libera estaban en Miami, paseando además de vacunarse contra el Covid. O sea, no pudieron vibrar el reñido duelo de los dos finalistas desde el balcón. Pero de buena onda, no como Alex Caniggia, quien podría saltar a otro reality.