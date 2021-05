Entrá a la noticia y conocé los últimos sucesos policiales

MOTOCICLETA RETENIDA

En las primeras horas de la tarde de ayer, se retuvo una motocicleta

Guerrero Trip conducida por dos menores de edad, de 13 y 14

años, en Barrio Villa Rosas de la ciudad de Rafaela.

Personal de Comando Radioeléctrico de

la UR V se encontraba, mediante orden de

la Jefatura policial, de recorridas

preventivas por el sector al momento de

divisar a dos jóvenes movilizándose en el

motovehículo.

Tras detener su marcha, se procedió a

identificarlos y notificar a sus progenitores.

Finalizados los trámites legales fueron

entregados a sus padres.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Pasado el mediodía del miércoles un camión Mercedes Benz

protagonizó un accidente de tránsito sobre la Autovía Nacional No

19 a la altura del cruce con Ruta Nacional No 34.

El vehículo era conducido por un hombre de 24 años que resultó

ileso. Personal de la Subcomisaria No 5 de Angélica actuó en el

lugar.

ENCUENTRO EN FRONTERA

Durante la mañana del día de ayer, el Jefe de la Unidad Regional V,

Director de Policía Ricardo Arnodo Suárez participó de un

encuentro con autoridades de la ciudad de Frontera. En la reunión

estuvo presente la Intendenta de la ciudad, Sra. Victoria Civalero, y

el Secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Sr.

Oscar Martínez. Por medio de una fructífera conversación, se

abordaron aspectos relativos a la seguridad, como así también, los

lineamientos a seguir en la materia en lo que respecta a las

particularidades de la ciudad de Frontera y alrededores.

Fuente: Policía de la Provincia de Santa Fe- Unidad Regional V- Departamento Castellanos- Oficina de Relaciones

Policiales