El legislador, en diálogo con los directivos de la exposición y de las empresas expositoras, destacó la importancia de este evento y las problemáticas que enfrenta el sector. “El Congreso Nacional debería tener estos temas en agenda, y no los que imponen desde Buenos Aires” resaltó Mirabella.

El Diputado Nacional participó del Primer Remate de Girasol y luego visitó los stands de las empresas industriales y biotecnológicas, como Máquinas agrícolas OMBU S.A., Industrias ERCA SA, Agricultores Federados Argentinos S.C.L. entre otras; Frente a ello señaló “Santa Fe es un faro en la producción agro industrial, agropecuaria, tenemos muchas cadenas como la leche y la carne, la producción de soja, maíz, trigo, girasol, de maquinaria agrícola, en la provincia se visibiliza el modelo de desarrollo que necesita el país” “Es un modelo que ha hecho punta en el mundo, el sector tecnológico científico vinculado al modelo productivo, como con la siembra directa o la biotecnología que estamos en la frontera tecnológica mundial”.

Asimismo, sobre la nueva edición de ExpoAgro Mirabella expresó “En esta nueva edición pude observar un ánimo distinto, con expectativas positivas, producto de una coyuntura climática muy distintas a años anteriores atravesados por una importante sequía. Para este año se esperan muy buenos rindes que influyen directamente en los sectores industriales y de servicios ligados a la producción agropecuaria”.

Para concluir, Mirabella aseguró “Acá en ExpoAgro están las respuestas que Argentina necesita, este es el país que trabaja, produce, invierte y genera valor, no en plaza de mayo ni en las cuevas financieras, la solución está en el interior productivo del país.” “Argentina no necesita basarse en el sector financiero o en las mesas de dinero que están en plaza de mayo. En CABA no están las respuestas, están acá, en el interior que produce” finalizó.