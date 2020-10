🔷 “Hoy, el recurso más crítico es el recurso humano”

El intendente Luis Castellano mantuvo un encuentro con la prensa vía Zoom, donde se refirió a la situación epidemiológica de Rafaela, destacando que “es compleja, delicada, y está a la vista por la cantidad de casos diarios que tenemos”.

Al respecto, mencionó las medidas que fueron adoptadas hace más de 20 días: “Esta semana van a vencer las medidas y vamos a hacer un análisis con la comunicad y con el Consejo Económico, Social y Sanitario, sobre el impacto de las medidas y el comportamiento, cuál era la curva que se proyectaba para la ciudad y para qué sirvió todo este esfuerzo que venimos haciendo entre toda la comunidad. Y en ese marco, ver cómo se sigue”.

En cuanto al funcionamiento del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Castellano expresó que “hoy no tenemos un problema de equipamiento, no tenemos un problema de respiradores, no tenemos un problema de camas, pero sí tenemos un problema de recursos humanos, sobre todo de recurso humano médico”. Al mismo tiempo agregó: “Por eso hicimos una convocatoria desde el municipio y hoy, a medida que el Director del Hospital va requiriendo personal médico de esa convocatoria, nosotros se lo estamos otorgando”.

“Ese es el hilo más delgado. El personal médico no tiene la posibilidad de rotar, está muy cansado, muy estresado. Necesitaríamos que más médicos se anoten para poder trabajar en el esquema coronavirus”; remarcó.

Por otro lado, se manifestó en cuanto al sector privado de la salud: “Hay un convenio que tenía tres etapas. La primera de ellas era que el Hospital iba a atender Covid-19 y otras patologías en forma simultánea, hasta que en algún momento debiera pasar a ser monovalente. Y en ese entonces, esas otras patologías serían derivadas al privado. Hoy el hospital ya es monovalente, y le está derivando las otras patologías al sector privado. Y eso está funcionando bastante bien”.

Al mismo tiempo, consideró que “estamos frente a la necesidad de entrar en la tercera etapa ya, donde todos atiendan todo. La situación del virus en la actualidad, donde está transitando comunitariamente, implica que alguien puede entrar a un sanatorio con una patología, y resulta difícil saber si es o no Covid-19. Entonces, me parece que deberíamos pasar a la tercera etapa y que coordinadamente entre el sector privado y el sector público, se esté atendiendo todo; que el sistema sanitario atienda tanto coronavirus como las otras patologías”.

Finalmente, Castellano aclaró que “es una opinión mía que debe ser analizada por los equipos médicos que están en la diaria y que terminan viendo cuáles son las necesidades. Lo cierto es que hoy el recurso más crítico es el recurso humano”.