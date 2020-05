🔷 Diálogo entre el Municipio y las organizaciones de ciencia y tecnología para afrontar la pandemia

Tuvo lugar una videoconferencia del intendente Luis Castellano y funcionarios de su equipo, con representantes de las instituciones que conforman la Red de Ciencia y Tecnología de Rafaela y la región.

Los objetivos planteados para dicho encuentro fueron conocer la situación y las acciones que están llevando a cabo las instituciones de ciencia y tecnología en estos tiempos, poner en valor y fortalecer los desarrollos que vienen llevando a cabo de manera conjunta en el marco de la pandemia e identificar líneas futuras que permitan tender puentes para construir en forma conjunta una agenda estratégica de salida del COVID-19.

Es importante mencionar que la Red de Ciencia y Tecnología de Rafaela y la región se encuentra conformada por las siguientes instituciones: Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela (UTN), Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), Instituto PRAXIS (perteneciente a UTN Facultad Regional Rafaela), Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC), Centro de Investigación y Transferencia (CIT) CONICET-UNRaf, Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR) y la Municipalidad de Rafaela.

Centrados en el contexto de la pandemia por COVID-19, los avances expuestos se refirieron a proyecto de investigación, desarrollo, promoción e innovación referentes a las áreas salud, alimentación, comercio y producción, procesos de digitalización, articulación público-privada, construcción de información para la toma de decisiones, movilidad urbana, gestión de residuos, género y educación y formación en cuanto a la virtualidad.

Una vez conocido el trabajo que lleva adelante cada una de las instituciones que integra la Red de Ciencia y Tecnología, el intendente Castellano expresó: “Estamos ante un cambio de proporciones inusitadas y ante un nivel de incertidumbre tan importante que no nos permite planificar demasiado. Por lo cual, el desafío es mucho más complejo todavía. Veníamos en un proceso de cambio y uno planificaba viendo hacia adelante con algunas certezas. Y las características de este cambio justamente no nos permiten planificar porque no hay certezas”.

Al respecto agregó que “esa incertidumbre pone a la ciudad de Rafaela y a lo que nosotros entendemos como institucionalidad, en un escalón de ventaja con respecto a quien no tiene esta red institucional. Y con respecto a esta específica Red de Ciencia y Tecnología, creo que tiene aún el desafío más alto en esa pirámide de relaciones”.

Por otro lado, Castellano aseguró que “hace tres o cuatro meses atrás hablábamos de modernización del Estado. No sé si esa palabra sigue siendo la adecuada porque la modernización estaba basada en parámetros anteriores a la pandemia. Tal vez lo que uno debería pensar es en un proceso de transformación acelerada del Estado, más que de modernización”. Y agregó: “Entonces, ese salto de transformación acelerada del Estado en todos sus niveles y en todas las maneras en que lo podamos pensar, sale disparado para todos lados, para nuestros procesos internos y para nuestros vínculos externos. Tiene que ver con tecnología, con relaciones humanas, con gobernanza, con urbanismo, con educación, con producción, con una infinidad de cosas. Esta transformación acelerada del Estado que nos propone este cambio, es el gran desafío que tenemos”.

Para afrontarlo, el intendente remarcó la necesidad de avanzar en forma articulada y conjunta, “pero también tratando de explotar las capacidades que cada institución tiene para poder vincularnos y ayudarnos”.

Finalmente, remarcó que “el listado que podemos armar en base a entender esta nueva transformación puede ser enorme. Tenemos que ir priorizando e ir viendo. Pero creo que estamos todos ante un desafío muy importante e inesperado”.