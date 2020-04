🔷 Omar Perotti y Luis Castellano recorrieron un centro de aislamiento de Rafaela

Este viernes, el gobernador Omar Perotti y el intendente Luis Castellano recorrieron un centro de aislamiento de la ciudad de Rafaela que se ubica en el club 9 de Julio. Este espacio junto a Ben Hur y Atlético de Rafaela, serán destinados a atender y contener pacientes leves de COVID 19 que no puedan cumplir con el proceso en sus hogares.

Los acompañaron el coordinador Epidemiológico del área de Salud Rafaela, Roberto Vitaloni; la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Martín Racca; y el presidente del club 9 de Julio, Hugo Morel.

“Estos centros se están armando en toda la provincia, en cada una de las ciudades se está trabajando para contar con ellos. De esta manera vamos a estar organizados para resguardar de la mejor manera a los centros de salud, que tienen que atender a los enfermos críticos de coronavirus y a las demás patologías”, declaró el Gobernador.

Y explicó que “de todas las personas que den positivo, el 80 por ciento va a ser leve. Esto quiere decir que no debe estar internado en una cama de un hospital o de un sanatorio porque no tiene condiciones para estar con un respirador. Pero hay personas que no tienen condiciones de aislamiento en su casa, entonces este es un lugar donde pueden estar cuidados, lejos del resto de la familia”.

“Esa persona sale de su casa y viene a este centro es aislamiento con cuidados de enfermeras, médicos y con un monitoreo donde debe estar los 14 días. Si esa persona está bien, vuelve a su casa. Si tiene una complicación, se lo deriva a un centro de salud”, relató Perotti.

Del 20 por ciento restante, “hay un 15 por ciento que va a necesitar internación, y hay un cinco que va a necesitar las camas críticas. Éstas son las de terapia, las que necesitan los respiradores. Por eso son tan importantes estos centros para que no nos ocupe la gente los centros de salud, para que podamos tener allí a los que realmente necesitamos atender”.

Por otro lado, puntualizó que los centros de salud “estarán los que atiendan solo coronavirus y aquellos que se dedicarán a atender patologías que aparecen en todos los inviernos: los resfríos, la gripe, la neumonía, alguno que se golpea con las cosas cotidianas, y por las cuales uno termina yendo a un centro atención”.

Cuidar la conducta

“A los rafaelinos les digo lo mismo que les digo a los santafesinos: Hasta aquí no resolvimos nada. Nos estamos preparando para la batalla que viene, que va a ser dura y larga”, expresó el Gobernador.

También enfatizó: “Ninguno tiene que pensar que a nosotros no nos va a pasar, que los argentinos la resolvemos de otra manera, que somos creativos. Los países más desarrollados del mundo y con la cantidad de recursos que tienen, están sufriendo por esto”.

Por otro lado, volvió a hacer hincapié en la importancia de la conducta y dijo que es “la única alternativa de que lo nuestro sea mejor. Es fundamental que se siga con el aislamiento, que mantengamos el distanciamiento, que el mate lo guardemos para compartir en otro momento y que tengamos todos los resguardos en nuestra conducta. Ahí tenemos la mayor arma para que aquí sea más leve”.

Nada será como antes

Además, el Gobernador dijo que la batalla “la vamos a dar con lo que tenemos, con la infraestructura hospitalaria que hay y con lo que se pudo mejorar y terminar. Los equipamientos que estamos recibiendo de Nación nos han posibilitado crecer en un 25 por ciento en capacidad de camas críticas. Vamos a seguir haciendo el esfuerzo para tener más”.

“Volver al trabajo es un pedido de muchos, pero hay una decisión tomada. Lo que dijo el Presidente de la Nación: Es la vida de los argentinos. Lo que priorizamos, es la vida de los santafesinos”, reforzó Perotti.

Con respecto a las actividades que se retomarán desde el lunes, aclaró “no van a ser como antes sino tomando los recaudos que el momento exige: El distanciamiento, el barbijo, el agua y el jabón”.

“Cada una de las actividades autorizadas deberá cumplir un protocolo y las condiciones laborales: Ficha médica de los empleados que vuelvan, tomarle la fiebre y saber si ha tenido temperatura en los últimos días o alguien del grupo familiar. Todas estas cosas son clave. Y tratar de no compartir transporte y aglomeraciones. Desplazarse en lo que uno puede, siendo cuidadosos con la distancia”, expresó.

Por último, agregó: “Y el que no tiene ninguna actividad autorizada, resguardarse. Esto es fundamental para cuidarse y cuidar a los otros”.

Fortaleza institucional

A su turno, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, destacó el “trabajo coordinado con el Gobernador y su equipo, y también con nuestros equipos. Por supuesto Rafaela pudiendo mostrar esa particularidad que es su fortaleza institucional”.

Después, hizo mención a “una enorme cantidad de instituciones que han ofrecido sus instalaciones para trabajar, entre ellas los clubes, y en este caso estamos en el club 9 de Julio con su presidente Hugo Morel a quien le agradezco junto a la comisión directiva porque la predisposición fue absoluta”.

“Omar Perotti lo explicó muy bien, este tipo de centros van a ser para que las familias no se contagien. Ahí vamos a necesitar mucha voluntad de cada familia porque si algún miembro es positivo, vamos a necesitar aislarlo para que no se contagie el resto, fundamentalmente las abuelas y abuelos”, contó.

Y manifestó que “entramos en un período de mucho cuidado y prudencia. Hay algunas actividades que el Gobierno Nacional va a ir habilitando y ahí es donde tenemos que tener la máxima precaución para no borrar con el codo lo que nos costó tanto sacrificio todo este tiempo”.

“Estamos organizados y trabajando coordinadamente con el Gobierno Nacional, Provincial y la comunidad. Lo que digo es que no bajemos la guardia para poder seguir combatiendo en un proceso que va a ser largo”, señaló.

Generosidad para enfrentar la pandemia

Por su parte, el doctor Roberto Vitaloni comentó: “Se hizo mucho, lo importante de todo esto es la generosidad y cómo se predispone la gente para enfrentar la pandemia. Este era el último eslabón que necesitábamos, después de los efectores de salud para la contención de la gente que lo necesite”.

De esta forma, “le estamos dando tranquilidad a la población y ojalá no tengamos que usarlos, pero que si lo necesitamos se van a tomar las medidas necesarias. Más allá de esto, le recordamos a la gente que se siga lavando las manos, que se proteja, que cumpla con la cuarentena. Esta es una realidad que no ha cesado sino que nos va a llevar varios meses. La única vacuna posible es quedarse en casa”.

El funcionario explicó que los centros de aislamiento “son para cualquiera que necesite utilizarlos, no pensemos en determinadas personas. En el caso de que sea confirmada la patología, necesitamos un aislamiento, cuidado y fundamentalmente, necesitamos cuidar a quienes rodean a esa persona que está enferma”.

“Las puertas de los centros están abiertas para todas las personas que no puedan tener una capacidad de contención en su ámbito diario. Acá no hay distinción de nivel social. Si es necesario para su salud, las puertas van a estar abiertas”, finalizó.