Patricia Bullrich: "El que quiere estar armado, que ande armado"

La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich volvió a defender al policía bonaerense Luis Chocobar, que irá a juicio tras asesinar a balazos a un ladrón, y agregó que en Argentina "el que quiere estar armado, que ande armado". Las declaraciones las hizo en Río Cuarto, en medio de una protesta de estudiantes universitarios en su contra.

Para Bullrich, la tenencia de armas "es un tema de las personas". “El que quiere estar armado, que ande armado, el que no quiere estar armado que no ande armado. La Argentina es un país libre. Preferimos que la gente no esté armada, pero si hay alguien que defiende a la gente, no lo ataquen”, dijo en diálogo con Puntal AM.

Las declaraciones de la funcionaria nacional fueron brindadas en el marco de una protesta de estudiantes universitarios en contra de su presencia.

Sobre el caso Chocobar, enfatizó: "La razón y la lógica de que el policía actuó en defensa de la gente va a ser bien importante. Fue así de claro. Actuó para defender a la gente, a un ciudadano americano que lo estaban apuñalando. Él estaba de vacaciones con su familia. Él actuó como policía, bien. ¿Le vamos a dar perpetua a quien defendió a un ciudadano?".