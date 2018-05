Turismo Carretera: el accidente de Matías Rossi que enmudeció a todos en Concordia

CONCORDIA.- Terminó en susto, pero el inicio de la primera serie del Turismo Carretera causó estupor. El auto de Matías Rossi quedó cruzado en la pista y, tras recibir el impacto en la puerta del piloto, de parte de Lionel Ugalde, dio un salto que silenció a todo el autódromo. El choque lateral es uno de los golpes más temidos en el automovilismo y fue la consecuencia de una maniobra peligrosa que ensayó Valentín Aguirre: el arrecifeño desacomodó a Rossi en la Curva 2 y el desenlace del intento de superación finalizó en el accidente. La desazón de Rossi, que fue derivado a un sanatorio donde se le realizaron placas radiográficas que determinaron una fisura en el empeine del pie izquierdo, y la exclusión de la carrera de Aguirre, las secuelas físicas y deportivas.

"Es la primera vez que me dan un golpe lateral, estoy un poco shockeado. Aunque fue en una curva de baja velocidad [el promedio de tránsito es de entre 80 y 100km/h], los autos de carrera siempre van rápido. Me queda el pie suelto y me pego con algo, después del impacto", explicó el poleman, en una silla de ruedas, mientras una ambulancia esperaba para trasladarlo a practicarse los estudios médicos. "La actitud de largada [de Aguirre] me molesta, hubo mala intención: no respetó la condición de pole. Aceleraba y frenaba, largó medio auto adelantado. Me deja muy caliente, las deslealtades me ponen muy mal", reflejó el usuario de Ford, que dos carreras atrás, en Concepción del Uruguay, también se quedó vacío, también luego de ser el mejor en la clasificación. Si esta vez falló Aguirre, en la anterior oportunidad el error fue suyo, que cerró la marcha y terminó desparramado fuera de la pista junto con el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford).







"Se pasa en la Curva 2 e intento hacer una tijera; meto la trompa, pero él se sigue cerrando y lo toco. Un error mío. Hay que reconocer cuando uno se equivoca. Solo me queda pedirle disculpas a Rossi y a su equipo", fue la justificación de Aguirre, que recibió la bandera negra. Excluido de la serie y también de la final, ahora le quedará esperar si la Comisión Asesora y Fiscalizadora le impone alguna sanción mayor a quien este año debutó en el TC, marcó poles en Centenario y en San Luis y se impuso en dos series.

El tercer piloto involucrado en la maniobra, Lionel Ugalde, tuvo escasas alternativas para evitar el golpe. "El auto se desplazó hacia donde estaba yo, me lo encontré encima. Los túneles nuevos ayudaron a absorber el golpe para que no se dañe el piloto y el auto", manifestó el marplatense, que evaluó los daños materiales de su auto y no largó la carrera final: "Se rompió todo adelante, al pegar contra el diferencial del coche de Rossi".

En materia de seguridad, el jefe del Departamento Técnico de la ACTC, Alejandro Iuliano, destacó la respuesta de las últimas modificaciones que se ensayaron sobre los autos de la categoría: "Hubo absorción de energía y no invasión en el habitáculo", explicó con satisfacción. También Rossi, al que varios pilotos fueron a interiorizarse sobre el estado de salud, resaltó la resistencia de los materiales.

En una mañana agitada, además de la exclusión de Aguirre fue excluido del parcial Esteban Gini (Chevrolet) por toques a Lambiris y Jonatan Castellano (Dodge); Emanuel Moriatis (Ford), Norberto Fontana (Chevrolet) y Carlos Okulovich (Torino) recibieron recargos por diferentes roces, el TC protagonizó un sobresalto. Pero fiel a su estilo, siguió su marcha, tanto que el equipo Nova Racing reacondiciona el Ford N°15 y Rossi, después de la evaluación del doctor Rodolfo Balinotti, largó 39no la final y terminó 26. "Si siento alguna molestia que pueda poner en riesgo a mis rivales o a mí, voy a parar", deslizó el Misil, al que le aplicaron un calmante antes de engrillarse en la pista.

Fuente: La Nación