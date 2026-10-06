Hockey: tras los Juegos Suramericanos, la renovada cancha de la ASH ya recibe a jóvenes de toda la provincia

La inversión realizada por el Gobierno de la Provincia para mejorar la infraestructura deportiva de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comienza a mostrar uno de sus principales legados: los escenarios que recibieron a los atletas de todo el continente ahora quedan al servicio de los deportistas santafesinos y de las distintas competencias que se desarrollan en el territorio provincial.

En ese marco, la renovada cancha de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), uno de los escenarios que formó parte de los Juegos Suramericanos, es sede de una nueva instancia provincial de Santa Fe en Movimiento, el programa del Gobierno de la Provincia que llevan adelante de manera conjunta los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Educación.

La jornada de hockey, en sus ramas femenina y masculina, reúne a 20 equipos y más de 250 participantes provenientes de los 19 departamentos de la provincia, que llegaron a Santa Fe para competir y vivir una experiencia deportiva en una cancha de agua de características internacionales.

Esta instancia provincial será clave para definir a los equipos que representarán a Santa Fe en los Juegos Nacionales 2026, que se desarrollarán del 2 al 7 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata.

Una cancha para todos



La posibilidad de utilizar la renovada infraestructura permite que jóvenes de distintas localidades puedan acceder a espacios deportivos que hasta hace poco tiempo fueron utilizados para la competencia de máximo nivel.

Para muchos de los participantes, además, se trata de la primera experiencia en una cancha de agua y de la posibilidad de jugar en el mismo escenario que recientemente recibió a grandes figuras del hockey nacional e internacional.

Sandra Galarza, profesora de la Asociación de Hockey de Villa Guillermina, destacó la experiencia y lo que significa para los jóvenes de su localidad: “Es la primera vez que los chicos van a pisar una cancha de agua, así que están super felices. Vivir esta experiencia en una cancha donde estuvieron Los Leones, Las Leonas, estar nosotros hoy acá, venir de un lugar tan lejos, poder vivir lo mismo, es una experiencia enorme”.

En la misma línea, Matías Gigena, profesor del CEF 54 de Venado Tuerto, resaltó el valor de la competencia y de la infraestructura: “El programa es muy bueno, sobre todo para los chicos que no pueden tener tantas competencias a nivel local. Está bueno poder fomentarlo, competir con otros también, y ni hablar de esta infraestructura que pueden conocer. Los chicos están muy contentos; es la primera oportunidad que tienen en jugar en cancha de agua”.

Para Josefina Harmacij, jugadora del Club Atlético Argentino de San Carlos, la experiencia también tiene un significado especial: “Nos gusta ya que podemos estar con equipos que nunca nos encontramos, la cancha está muy linda, y nos inspira saber que Las Leonas, que son nuestra inspiración, jugaron en la misma cancha que nosotras ahora”.

También Valentín Raviolo, jugador del Club El Quillá de Santa Fe, destacó la posibilidad de compartir la jornada con jóvenes de otros lugares y conocer una infraestructura renovada: “Es copado porque conocés a jugadores nuevos; y es muy lindo porque la cancha tiene tecnología nueva, como el agua. Me parece una experiencia muy rica jugar donde salieron campeones Los Leones”.





El legado de los Juegos, al servicio del deporte santafesino



La utilización de la cancha de la ASH constituye una muestra concreta del objetivo que acompañó la inversión provincial en infraestructura para los Juegos Suramericanos: que las obras y mejoras realizadas no quedaran limitadas al evento continental, sino que pudieran ser aprovechadas por los santafesinos y se incorporen a la agenda deportiva de la provincia.

En este caso, una cancha que recibió a los mejores exponentes del hockey durante los Juegos ahora es escenario de una competencia que reúne a jóvenes de todo el territorio provincial y que forma parte de un recorrido que puede llevarlos a representar a Santa Fe en los Juegos Nacionales.