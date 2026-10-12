El legado de los Juegos Suramericanos: más de 5.200 personas ya utilizaron la Villa de Santa Fe

Los Juegos Suramericanos terminaron el 26 de septiembre, pero la Villa Suramericana de la ciudad de Santa Fe siguió recibiendo deportistas. En poco más de dos semanas, más de 5.200 personas pasaron por las instalaciones construidas por el Gobierno Provincial: primero, los jóvenes de los 19 departamentos santafesinos que participaron de las finales de Santa Fe en Movimiento y, luego, las delegaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Los Juegos Deportivos de la UTN se desarrollaron del 6 al 11 de octubre y reunieron a más de 2.000 estudiantes, docentes y colaboradores de las 30 facultades regionales, provenientes de 12 provincias. Entre ellos hubo cerca de 1.800 competidores. Gracias a la disponibilidad de la Villa, Santa Fe pudo recibir por primera vez este encuentro nacional.

Para muchos de los universitarios, la experiencia tuvo un atractivo especial: alojarse en los mismos departamentos donde habían estado los atletas que compitieron en los Juegos Suramericanos.

“Para mí es una locura poder estar compartiendo un espacio donde estuvo un deportista de alto rendimiento”, contó Milagros Rojas, de Buenos Aires. “Estamos muy agradecidos por poder compartir y conocer a estudiantes de todas las provincias. Personalmente y culturalmente estamos creciendo un montón, además de lo deportivo. Es una experiencia muy linda”, agregó.

Mucho más que una competencia

La convivencia fue uno de los aspectos más valorados por los estudiantes. Compartir las comidas, encontrarse con compañeros de otras facultades y hacer nuevas amistades formó parte de la experiencia de quienes llegaron a Santa Fe desde distintos puntos del país.

Alan Benítez, de Entre Ríos, contó que algunos integrantes de su delegación hicieron amigos de Bahía Blanca y otros puntos del país. “Estudiamos lo mismo, tenemos experiencias que compartimos y se crea otro vínculo”, señaló.

Adriana Álvarez, de Córdoba, destacó la posibilidad de que toda su delegación estuviera alojada en un mismo lugar, mientras que Federico Vivero, de Neuquén, calificó las instalaciones con “diez puntos” y celebró poder compartir esos días con estudiantes de otras provincias.

También hubo quienes imaginaron cómo será el lugar cuando tenga su destino definitivo. Patricia Vera, de Buenos Aires, se mostró sorprendida por las características del complejo: “El complejo estructuralmente, la distribución, muy lindo. Me imagino lo que va a ser el barrio santafesino que se asiente acá, hermoso”.

Un legado que ya se está aprovechando

La Villa Suramericana prácticamente no tuvo descanso desde que finalizaron los Juegos. Apenas partieron las delegaciones internacionales, comenzaron a llegar los 3.200 jóvenes que disputaron las finales provinciales de Santa Fe en Movimiento. Días después fue el turno de los participantes de la UTN, que permanecieron alojados durante seis jornadas.

La infraestructura forma parte de las obras realizadas por el Gobierno de Santa Fe para los XIII Juegos Suramericanos, con una inversión provincial global superior a los 90 millones de dólares, que incluyó financiamiento de CAF y aportes del Tesoro provincial.

Lo que ocurrió durante estas dos semanas, posteriores a los Juegos Suramericanos, permite dimensionar uno de los resultados de aquella inversión. Santa Fe no solo contó con instalaciones para recibir a deportistas de 15 países durante los Juegos Suramericanos, sino que ahora dispuso de espacios para organizar encuentros deportivos y educativos de alcance provincial y nacional.