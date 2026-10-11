Producir más y cuidar el suelo: Santa Fe reunió al sector agropecuario para avanzar en soluciones concretas

La conservación del suelo, el impacto de las retenciones y la incorporación de nuevas tecnologías para producir de manera más eficiente fueron los principales ejes de la jornada “Agricultura Regenerativa en Acción: producir, cuidar y transformar”, que el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, organizó junto a Syngenta en la Estación Fluvial de Rosario.

En ese marco, el ministro Gustavo Puccini planteó la necesidad de acompañar al sector agropecuario con políticas concretas que permitan sostener la competitividad sin comprometer los recursos naturales. La actividad se inscribe en la agenda de desarrollo productivo que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, con especial atención a la articulación entre el Estado, el conocimiento científico y el sector privado.

“El suelo representa el capital más valioso que tiene Santa Fe y nuestro compromiso no se limita a evaluar su salud, sino a implementar acciones directas sobre las casi 13 millones de hectáreas que integran la provincia. Este tipo de iniciativas son fundamentales para consolidar todo el trabajo que ya venimos realizando”, sostuvo Puccini durante la apertura.

La jornada contó además con la participación del ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, quien destacó la convocatoria y el trabajo conjunto de los equipos y entidades involucradas.

Retenciones y herramientas para el productor

Durante su exposición, Puccini puso el foco en las consecuencias que tiene el esquema tributario nacional sobre las posibilidades de inversión del sector agropecuario. “Cada dólar que se pierde en retenciones es un dólar menos destinado a la conservación del suelo. La presión impositiva actual arrastra al productor agropecuario a una lógica de minería de suelo, forzándolo a tapar baches en el corto plazo. Lejos de ser un reclamo aislado, esto apunta al corazón de la sustentabilidad y a la necesidad imperiosa de preservar nuestro recurso productivo”.

Frente a este escenario, el ministro destacó el trabajo que desarrolla la Provincia a través del Observatorio Santafesino de Suelos, una herramienta de diagnóstico y planificación construida junto a productores, científicos y académicos.

También recordó la experiencia piloto presentada en Expoagro, con líneas de financiamiento bonificadas para fertilizantes por casi 17 mil millones de pesos, orientadas a acompañar las inversiones necesarias para recuperar y preservar la fertilidad.

Un desafío que alcanza a millones de hectáreas

Los relevamientos técnicos oficiales indican que, de las 13,3 millones de hectáreas del territorio santafesino, 5.672.782 presentan procesos de degradación hídrica activa. Este diagnóstico pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las prácticas de conservación y avanzar en herramientas que permitan sostener la productividad a largo plazo.

Desde Syngenta, Guillermo Delgado, responsable del área de Sustentabilidad, destacó el valor de la articulación público-privada: “El suelo es nuestro principal activo; tenemos la responsabilidad ineludible de cuidarlo y de medirlo con precisión. En ese camino, la articulación público-privada resulta indispensable para alcanzar nuestro lema: producir cada vez más alimentos con el menor impacto ambiental posible”.

La agenda técnica permitió conocer avances de la Plataforma Digital del Observatorio Santafesino de Suelos (PD-OSS), presentados por el director provincial de Agricultura, Damián Scarabotti, y el coordinador del Observatorio, Mario Monti.

Esta herramienta oficial y gratuita permite a ingenieros agrónomos elaborar planes de manejo a cinco años a partir de información georreferenciada sobre materia orgánica, balance hídrico, fósforo y erosión.

El encuentro incluyó además un panel junto a especialistas de Aapresid sobre diagnóstico y salud del suelo, experiencias de aplicación en establecimientos santafesinos, digitalización de procesos y alternativas de financiamiento para incorporar prácticas regenerativas.

Entre los participantes estuvieron José Ferri, de Agro Uranga; Ornela Rossi y Rubén Vittori, de Barlovento SRL.

Finalmente, se abordaron las nuevas exigencias de trazabilidad y certificación para los mercados internacionales y las experiencias de economía circular desarrolladas junto a CampoLimpio para la gestión responsable de envases vacíos de fitosanitarios.