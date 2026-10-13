La Provincia redujo de 6 años a 6 meses los trámites ambientales y extendió las licencias hasta 15 años

La Provincia, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, presentó el balance del primer año de implementación de la Licencia Ambiental Digital (LAD), una herramienta que busca agilizar los trámites, transparentar los procedimientos y fortalecer los controles ambientales en la provincia.

Durante el encuentro, que reunió a autoridades provinciales, legisladores y representantes del sector productivo, también se anunció la puesta en marcha de la Licencia Ambiental Extendida, que permitirá ampliar hasta 15 años la vigencia de las autorizaciones para empresas que acrediten compromisos adicionales de sostenibilidad.

El acto fue encabezado por el ministro de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Enrique Estévez, junto con el secretario de Ambiente, Gustavo Leone, y referentes de Cimpar, el espacio público-privado que participó en el diseño y la implementación de estas políticas.

Del papel a la gestión digital

Con la aplicación del Decreto 153/25 y sus resoluciones reglamentarias, el Gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó en una reingeniería de procedimientos y en la estandarización de requisitos. El nuevo sistema reemplazó trámites que eran íntegramente presenciales y se realizaban en papel.

De esta manera, las gestiones de categorización ambiental, que antes podían demorar entre tres y doce meses, pasaron a resolverse de forma digital y automática en unos 20 minutos. A su vez, las Licencias Ambientales Digitales redujeron sus plazos de tramitación: de expedientes que podían demorarse hasta seis años a un plazo máximo de seis meses.

Estévez destacó que “el Estado provincial está en condiciones de garantizar la resolución de los trámites en cuestión de minutos a través de una plataforma”, mientras que antes “demoraban mucho tiempo y retrasaban inversiones, faltando a la obligación que tiene la Provincia de garantizar un control ambiental”.

El ministro remarcó que el cambio permite asegurar “el cumplimiento de la normativa ambiental sin demorar esas inversiones” y, al mismo tiempo, fortalecer “el control, las auditorías y las tareas de campo” del Ministerio.

Los resultados del primer año

En los últimos doce meses, más de 4.500 empresas fueron categorizadas, una cifra diez veces superior a la registrada en 2023. Además, se verificó un incremento del 1.104 % en la emisión y tramitación de Licencias Ambientales Digitales: se otorgaron 862 y otras 512 se encuentran en proceso, lo que suma 1.374 expedientes.

El sistema también permitió alcanzar un promedio de 150 auditorías de campo mensuales, a partir de una nueva planificación de los controles. Asimismo, aumentó un 564% la cantidad de empresas de mediano y alto impacto ambiental incorporadas formalmente al sistema y se otorgaron un 400% más de factibilidades ambientales para nuevos proyectos productivos y loteos.

La digitalización evitó, además, la circulación de 376.000 hojas de papel y más de 10.300 viajes presenciales que antes debían realizar los profesionales para tramitar expedientes.

Licencias de hasta 15 años

El anuncio central de la jornada fue la creación de la Licencia Ambiental Extendida, una herramienta consensuada en el marco del diálogo con Cimpar. La medida busca reconocer e incentivar a las industrias y empresas que superen las exigencias ambientales obligatorias.

“La herramienta es importante para la construcción y la ejecución de las políticas públicas que nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro”, señaló Estévez, quien sostuvo que la iniciativa fue bien recibida por “empresas privadas, colegios de profesionales y gobiernos locales para que cumplan con estos estándares ambientales”.

La vigencia general de la licencia ambiental será de diez años. Sin embargo, las empresas que cuenten con un Plan de Gestión Ambiental vigente, no registren sanciones ni requerimientos pendientes y adopten compromisos ambientales adicionales podrán acceder a una autorización de hasta 15 años.