Bienes incautados al delito: récord de inscriptos para la mayor subasta en la historia de la provincia

Con un récord de 8.796 inscriptos de todas las provincias, cerró este jueves el plazo para participar de la sexta subasta de bienes incautados al delito que realizará el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

El remate se llevará a cabo el próximo viernes en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Será la subasta con mayor cantidad de lotes desde la creación de la Aprad: 224 en total.

La oferta incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en la ciudad de Rosario y 10 máquinas Arcade retro para restaurar.







Inscriptos de todo el país

De las 8.796 personas anotadas a través de la página web del Gobierno provincial, 7.139 corresponden a Santa Fe; 565 a Entre Ríos; 519 a Buenos Aires; 214 a Córdoba; 79 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 37 a Chaco; 32 a Corrientes; 30 a Misiones; 25 a Neuquén; 23 a La Pampa; 19 a Santiago del Estero; 14 a Mendoza; 13 a San Luis; 12 a Catamarca y otras 12 a Salta; 11 a Tucumán; 10 a Formosa; 9 a Jujuy; 7 a San Juan y otras 7 a Tierra del Fuego; 6 a Chubut; 5 a Santa Cruz y otras 5 a Río Negro; y 3 a La Rioja.

Tras el cierre de la inscripción, la Provincia realiza ahora el análisis y cruce datos para evitar que entre los anotados haya personas vinculadas con las organizaciones delictivas a las que se les secuestraron los bienes que serán subastados.

Exhibición de los lotes

Los 224 lotes podrán visitarse el jueves 15 de octubre, de 10 a 18, en la Estación Belgrano. La exhibición continuará el viernes 16, de 8.30 a 13.

Las acreditaciones para participar del remate comenzarán ese viernes a las 14.30, mientras que el inicio de la subasta está previsto para las 16.20.

El Gobierno Provincial proyecta una recaudación de entre 700 y 800 millones de pesos. Los fondos se destinarán a asistir a víctimas del delito y a financiar programas sociales vinculados con las escuelas, la salud mental y las adicciones.