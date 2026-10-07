Con más de 47.800 adhesiones finalizó el Plan Especial de Pago impulsado por el Gobierno Provincial

La iniciativa del gobernador Pullaro surgió para ayudar a las familias y empresas que acumulaban alguna deuda impositiva de Patente, Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos. Finalizó el 30 de septiembre y registró 47.866 adhesiones. El plan para familias y pequeñas y medianas empresas fue el más solicitado, con 37.155 adhesiones, mientras que el impuesto que encabezó los convenios de pago fue Patente Automotor, con 26.058.
Provinciales07 de octubre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

El miércoles 30 finalizó el Plan Especial de Pagos, que brindó la posibilidad de financiar deudas de Patente, Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos en hasta 36 cuotas y con tasas que arrancaban del 0%, según el plan.

Esta medida impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro buscó aliviar las deudas de las familias y empresas, que por cuestiones económicas acumulaban algún período de deuda en alguno de los impuestos mencionados.

Al desagregar los resultados, el que mayor uso tuvo fue el Plan A, destinado a familias y pequeños y medianos contribuyentes con 37.155 adhesiones, de las cuales 20.647 fueron de Patente Automotor, 9.225 de Inmobiliario, 7.191 de Ingresos Brutos y 52 de Sellos.

Por su parte, el Plan B, destinado a contribuyentes con más de dos inmuebles y dos vehículos registrados a su nombre, acumuló 10.085 solicitudes, de los cuales 5.075 corresponden a Patente Automotor, 4.990 al Impuesto Inmobiliario, 18 a Ingresos Brutos y 2 a Sellos.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló que “en un contexto macroeconómico complejo, y como Gobierno que piensa todos los días en quienes se levantan a trabajar, por pedido del gobernador Pullaro impulsamos estas medidas de alivio para facilitar que pymes y familias puedan regularizar su situación fiscal con la Provincia”.

Adhesiones por impuesto

En la clasificación de impuestos por adhesiones, Patente Automotor encabeza el listado con 26.058. En segundo lugar figura el Inmobiliario con 14.366 solicitudes, Ingresos Brutos obtuvo 7.385, mientras que en Sellos las adhesiones fueron 57.

“Tuvimos una adhesión satisfactoria, cumpliendo con el objetivo del plan que era facilitar el desendeudamiento de los que producen y trabajan en Santa Fe, brindándoles una herramienta útil, práctica y de fácil implementación a través de un trámite digital”, destacó Florencio Galíndez, subsecretario de Ingresos Públicos.

Beneficio específico para prestadores de discapacidad

Entre los sectores alcanzados por el programa también se dispuso un segmento especial para los Servicios Asistenciales de Discapacidad. Para este segmento, el Plan Especial contempla la posibilidad de regularizar deudas en hasta 36 cuotas y con 0 % de interés.

Fueron 54 los planes formalizados en este plan, de los cuales fueron 38 de patente automotor, 8 de inmobiliario y 8 de ingresos brutos. Esto permitió financiar a los prestadores de servicios asistenciales de discapacidad más de $ 37 millones a tasa 0 %.

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