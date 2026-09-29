Cronograma de pago de haberes de septiembre a trabajadores provinciales
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de septiembre se percibirán a partir del jueves 1 de octubre de 2026, comenzando por el personal policial y penitenciario y los pasivos que cobren hasta $ 1.550.000.
El último turno será el miércoles 7. La liquidación incluye el aumento paritario acordado para el segundo semestre del año que a septiembre es de 5,5% en relación al sueldo de junio (2 % julio, 1,8 % agosto, 1,7 % septiembre). También se contempla un incremento mínimo garantizado respecto a junio de $ 100.000.
Jueves 1 de septiembre
* Escalafón Policial y Penitenciario.
* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.550.000.
Viernes 2 de septiembre
* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.550.000
* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio
Lunes 5 de septiembre (acreditación en cuenta sábado 3)
* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.550.000.
* Docentes de Escuelas Privadas Históricas
Martes 6 de septiembre
* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.550.000
Miércoles 7 de septiembre
* Autoridades del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.