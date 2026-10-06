Marsico y Boidi solicitan activar mecanismos que permitan reformular el codigo urbano

“La norma citada precedentemente, establece expresamente que la instancia de referencia debe ser coordinada por un representante del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), convocarse como mínimo a una reunión mensual y cumplir funciones específicas de revisión y propuesta de modificaciones al Código Urbano, Reglamento de Edificación y normas afines” afirmó la Concejal Arq. Carla Boidi.

“En diferentes estamentos y especialmente en la Comisión de Desarrollo Urbano ha surgido y se ha planteado de manera reiterada, un diagnóstico claro sobre la necesidad de adecuar y articular diversos aspectos normativos que hoy generan solapamientos y restricciones desproporcionadas en el desarrollo edilicio y urbano” sintetizó el edil demoprogresista Lisandro Mársico.

“La falta de continuidad de este espacio frena la resolución de cuestiones normativas que afectan directamente el desarrollo urbano y la inversión en la ciudad. Es la Comisión, en el marco de sus funciones reglamentarias, quien tiene a su cargo el estudio, evaluación y elaboración de propuestas concretas de modificación sobre los cuerpos normativos y ejes temáticos relacionados”, afirmó la Arquitecta Boidi.

“En tal sentido, se advierte pertinente promover la modificación de determinadas disposiciones del actual Código Urbano (Ordenanza 4170, su modificatoria 5636 y Reglamento de Edificación) relativas a: sistema de drenaje y retención domiciliaria, centro de manzana, alturas máximas y cantidad de niveles, densificación y periferia, patrimonio urbano, porcentaje verde de espacio absorbente, porcentaje verde ambiental, estacionamientos (módulos de cocheras, motos y bicicletas), drenaje pluvial y retención domiciliaria, patios e iliminación entre otras”, finalizó el concejal pedepista Lisandro Mársico.