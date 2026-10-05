Centros de salud barriales: Caruso manifiesta preocupación por su presupuesto y la falta de interés del Intendente

Hace cuatro meses existe una irregularidad administrativa en el cobro de la tasa municipal tras la disolución del SAMCO Rafaela, lo cual podría derivar en masivos reclamos legales. Ante la inacción del Departamento Ejecutivo, el bloque Juntos Avancemos presentó una propuesta, pero Viotti dilata la presencia de funcionarios en el Concejo.
Locales05 de octubre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

La puesta en marcha del Nuevo Hospital trajo consigo varios cambios, algunos de ellos en el orden administrativo. A partir de junio, el efector pasó a regirse como un hospital de gestión descentralizada dependiente directamente del Ministerio de Salud, eliminando la figura de gestión mixta con el estado local, que era conocida como SAMCO. A través de ella, el municipio derivaba los fondos que cobra a los vecinos en la Tasa General de Inmuebles.

“A partir de ahora no existe más el SAMCO Rafaela, por lo que hay que adecuar la normativa para asegurar que los fondos continúen llegando a los centros de salud de los barrios. Nosotros proponemos que los administre el municipio y sean destinados 100% a contratar médicos y otros profesionales de salud que son demandas constantes”, explicó Caruso.

El proyecto del bloque Junto Avancemos ingresó formalmente el día 22 de septiembre, pero el Departamento Ejecutivo aplazó la reunión con los funcionarios en reiteradas ocasiones.

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“Desde junio que sabemos que existe esta irregularidad. El Intendente se comprometió a elevar un proyecto para regularizarlo pero no cumplió. No podemos esperar más, antes que empiecen los planteos judiciales, decidimos avanzar con una propuesta pensada en la atención de los vecinos. Que se conserven los fondos, pero que vayan directamente donde la gente lo necesita, que es la atención médica. Hoy sólo se destina la mitad a ese rubro”, expresó Caruso.

La propuesta se sustenta en datos estadísticos. La atención en efectores de salud pública viene creciendo sostenidamente: el 48% de los ciudadanos declaró haberse atendido allí en el último año, según el relevamiento del ICEDEL. “Ese aumento debe ser correspondido con recursos. Y los mismos ya existen. Queremos que se sumen especialistas como oftalmólogos y psicólogos, entre otros, para fortalecer la atención primaria en los centros barriales”, continúo Caruso.

De no haber cambios, el martes 13 se presentarán en el recinto los funcionarios Hugo Morel y Daniel Malfort para aportar información y establecer su postura ante la iniciativa.

“Trabajamos mucho en esta norma, que implicó el análisis de leyes provinciales y locales, registros de ingresos y rendiciones, búsqueda de antecedentes e información estadística que permitieron llegar a este proyecto. Todos estábamos al tanto de los avances de la obra, pero desde el equipo del Intendente nadie lo resolvió”, cerró Caruso.

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